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Безглютеновая пшеница - маркетинговый ход пищевых компаний

Так ли безопасна пшеница без глютена
1:45
Здоровье

Голландский педиатр Виллем-Карел Дике отрыл миру целиакию и непереносимость глютена, наблюдая за больными детьми, испытывающими облегчение, во время голода. А первые симптомы "страдающих кишечником" еще во II в. н.э. описал древнегреческий врач Аретеус из Каппадокии. Всемирная Гастроэнтерологическая Организация считает, что более 500 миллионов страдают непереносимостью глютена.

Безглютеновая диета
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Безглютеновая диета

Исследования неврологов связывают употребление глютена с развитием рассеянного склероза и аутоиммунной глютеновой атаксии.

Относительно недавно на рыке появился продукт -"безглютеновая" пшеница. "Добывают" ее химически. Технология экстракции глютена — коммерческая тайна: тесто из твердых сортов пшеницы многократно промывается: удаляется не только глютен, но и натуральные витамины, которые потом восполняются искусственно.

В результате химической очистки получаются побочные продукты: сырье для получения крахмала, этанол, различные виды глюкозы, фруктозы. И даже кормовые добавки, компост и биогаз — топливо, состоящее из метана и углекислого газа. Поэтому производство безглютеновой пшеничной муки выгодно производителям.

Люди решают отказаться от глютена по разным причинам, но тем, кто избегает пшеницы по здоровью, важно помнить, что полностью глютен из пшеницы вымыть невозможно и поэтому, даже очищенная мука может быть опасна! Заменить пшеничную муку можно любыми видами рисовой, кукурузной, или экзотической — кокосовой.

Уточнения

Виллем-Карел Дике (нидерл. Willem-Karel Dicke) (15 февраля 1905 года, Дордрехт — 27 апреля 1962 года, Де-Билт) — голландский врач-педиатр, показавший связь целиакии с непереносимостью мучных продуктов и эффективность безглютеновой диеты.
 

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Термином «клейковина» обычно называют белки группы проламинов и глютелинов.
 

Целиаки́я (лат. coeliakia; от греч. κοιλιακός — «кишечный, страдающий расстройством кишечника»), глютеновая энтеропатия — форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена. Это аутоиммунное заболевание с преимущественной локализацией в тонком кишечнике.
У части пациентов с целиакией (2-5%), при развитии рефрактерной целиакии (отсутствие ответа на безглютеновую диету), повышен риск развития T-клеточной лимфомы, ассоциированной с энтеропатией (EATL) . В таком случае, единственный известный способ избежать развития EATL — строгое соблюдение безглютеновой диеты до конца жизни.
Целиакию не следует путать с непереносимостью глютена без целиакии, при котором возможно развитие остеопороза с риском переломов.
 

Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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