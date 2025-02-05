Секрет идеальной улыбки: меняем привычки в уходе за зубами

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы чистите зубы всю жизнь, но уверены ли вы, что делаете это правильно?

Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic Ирригатор

Четыре ключевых правила здоровых зубов

Чистить зубы дважды в день фторсодержащей зубной пастой. Использовать зубную нить хотя бы раз в день. Соблюдать здоровую диету. Регулярно посещать стоматолога.

Если вы следуете этим правилам, то уже на правильном пути.

Почему важно соблюдать гигиену полости рта

Помимо свежего дыхания и белоснежной улыбки, хорошая гигиена рта помогает предотвратить заболевания десен и пародонтоз, которые могут негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Маленькие изменения в ежедневных привычках могут существенно повлиять на здоровье зубов. Разберем правильную последовательность действий.

Какая последовательность самая правильная

Основная цель чистки зубов и использования ополаскивателя — контроль над бактериями.

Нужно разрушать их колонии, удалять налет и сокращать количество пищи, на которой они размножаются.

Бактерии во рту питаются сахаром и выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Это приводит к образованию кариеса. Однако сокращение времени, в течение которого бактерии контактируют с сахаром, а также использование фторсодержащих средств помогают предотвратить повреждение эмали.

1. Сначала зубная нить

Флоссинг помогает удалить частицы пищи и налет между зубами, которые затем можно удалить во время чистки.

Научных исследований по этому вопросу мало, но именно такой порядок является общепринятым стандартом среди стоматологов.

Зубная нить очищает около 40% поверхности зубов, в то время как щетка — оставшиеся 60%.

2. Затем чистка зубов

При чистке зубов не спешите споласкивать рот водой!

Главное — сохранить на зубах как можно больше фтора из зубной пасты.

После чистки лучше просто сплюнуть остатки пасты, но не промывать рот водой, так как это снижает эффект фтора. Максимальная польза достигается, если фтор остается на зубах не менее 30 минут после чистки.

3. Ополаскиватель — по желанию

Если вы используете ополаскиватель для полости рта, то лучше выбирать безалкогольные составы и применять их не сразу после чистки, а спустя некоторое время. Фторсодержащие ополаскиватели могут дополнительно укрепить зубную эмаль.

Главное — регулярность

Последовательность — важна, но самое главное — ежедневный уход.

Выберите тот метод, который будет удобен для вас и который вы сможете соблюдать ежедневно.

Электрическая зубная щетка предпочтительнее, но и обычная вполне справляется со своей задачей. Водяные ирригаторы могут быть полезны, но зубная нить остается золотым стандартом.

Дополнительным помощником в уходе за зубами является обычная вода. Она помогает смывать остатки пищи и нормализовать pH во рту. Даже здоровые продукты, такие как фрукты и овощи, могут создавать кислую среду, повышая риск кариеса.

Если вы чистите зубы дважды в день, пользуетесь нитью, придерживаетесь здорового питания и регулярно посещаете стоматолога — вы входите в топ-10% людей с отличной гигиеной рта, и это полностью в ваших руках!

Уточнения

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

