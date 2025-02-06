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Колбаса на завтрак кажется безобидной, но врачи бьют тревогу — вот что она делает с организмом

2:32
Здоровье

Многие предпочитают начинать свой день с бутербродов с колбасой или сосисками, но не задумываются о последствиях для здоровья впоследствии. Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала о влиянии регулярного употребления колбасных изделий на организм.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

Она утверждает, что часто пациенты обращаются к ней с жалобами на проблемы со здоровьем, не понимая их причин. При более детальном опросе выясняется, что они считают своё питание нормальным, подразумевая под этим ежедневное употребление колбасных изделий.

Врач напомнила, что колбасные изделия содержат большое количество соли, что может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за избытка натрия. Кроме того, в них часто присутствуют консерванты и пищевые добавки, которые негативно влияют на микрофлору кишечника и общее состояние организма.

Переработанное мясо также богато насыщенными жирами, что способствует повышению уровня "плохого" холестерина и увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем.

Также исследования показывают возможную связь между регулярным потреблением переработанного мяса и развитием рака, особенно колоректального, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, чрезмерное употребление переработанного мяса нарушает обмен веществ, так как организм получает много калорий при недостатке полезных питательных веществ, что может привести к лишнему весу, проблемам с кожей, волосами и ногтями.

Эндокринолог также отметила, что на фермах для выращивания животных используются гормоны и антибиотики, которые не разрушаются в процессе переработки мяса и могут вызвать дисбаланс гормонов в организме.

Однако врач подчеркнула, что это не призыв к полному отказу от колбасных изделий, а рекомендация пересмотреть подход к питанию.

"Попробуйте заменить колбасу на отварное куриное филе или запеченную индейку. Эти продукты содержат меньше соли и жира, но при этом богаты белком. Еще один вариант — использовать в качестве начинки для бутербродов овощные пасты или хумус. Они не только вкусные, но и полезные", — напомнила Казачкова.

Если полностью отказаться от колбасы сложно, рекомендуется ограничить ее потребление до одного-двух раз в неделю, что значительно снизит нагрузку на организм, добавила она.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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