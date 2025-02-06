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Чаепитие с пользой: сколько чашек чая можно выпивать в день и когда это лучше делать?

3:00
Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в мире. В разных культурах ему придается особое значение. Нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, сколько чая можно пить без ущерба для здоровья.

чай
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чай

По словам эксперта, количество чая зависит от его вида, крепости и индивидуальных особенностей организма. Черный и зелёный чай можно пить в объеме до 3-5 чашек в день (600-900 мл), белый чай и улун — до 6 чашек (1,2 л), так как в них меньше кофеина. Травяные чаи также следует употреблять с осторожностью: ромашковый чай можно пить свободно, а мята в больших количествах может снижать давление.

Хайкина обратила внимание на то, что важна не столько разновидность чая, сколько его крепость. Например, чашка крепкого пуэра и чашка слабого зеленого чая оказывают разное воздействие на организм. Врач предупредила, что чрезмерное употребление чая может вызвать бессонницу, тревожность, тахикардию и дефицит железа.

Кофеин в чае может провоцировать бессонницу, раздражительность и учащенное сердцебиение. Особенно это актуально для людей с низким уровнем гемоглобина или анемией. Поэтому переход на чай не всегда помогает снизить потребление кофеина, пишет Газета.Ru.

"Если пьете чай, старайтесь делать это не сразу после еды, а через 1-2 часа. А лучше уменьшите количество чая. При этом танины крайне полезная вещь: благодаря им мы получаем витамин Р", — сказала Хайкина.

Крепкий чай может вызывать проблемы с пищеварением, такие как изжога, запоры и тошнота, особенно у людей с гастритом или повышенной кислотностью.

Повышенное потребление чая также увеличивает нагрузку на почки из-за содержания оксалатов, способствующих образованию камней. Зеленый чай содержит больше оксалатов, поэтому людям с заболеваниями почек рекомендуется ограничить его количество.

Врач отметила, что избыток фтора в чае может быть вреден. Чайные листья накапливают фтор, и чрезмерное употребление чая, особенно дешевых сортов, может привести к его переизбытку, что негативно сказывается на состоянии зубов и костей.

Чтобы снизить негативное воздействие чая на организм, Хайкина советует не превышать 3-5 чашек в день, не делать чай слишком крепким, пить его не сразу после еды и чередовать разные виды чая.

Чай — полезный и вкусный напиток, но его следует пить в умеренных количествах. При правильном подходе он может укреплять иммунитет, придавать энергию и способствовать расслаблению, но чрезмерное употребление может вызвать нежелательные последствия.

Уточнения

Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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