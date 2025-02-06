Привычка, которая редко встречается у пожилых, помогла британцу дожить до 100 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский психиатр Макс Пембертон наблюдал за своим 100-летним пациентом по имени Деннис и понял, что именно помогло мужчине дожить до такого впечатляющего возраста. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Henry Be, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний Лондон

Деннис живёт в доме престарелых, но это не мешает ему следить за своей внешностью. Для мужчины важно элегантно выглядеть, он придаёт одежде огромное значение.

"Деннис часто присылает мне снимки шикарных джемперов, которые он носит. Их видят только персонал и другие жители дома престарелых, но кого это волнует?" — отметил психиатр.

Привычка одеваться с лоском помогает любому человеку чувствовать себя моложе и нравиться себе, а хорошее настроение продлевает годы жизни, поэтому неудивительно, что Деннис остаётся бодрым и активным. Также важное значение имеют увлечения и дружеское общение с другими людьми.

Уточнения

Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше. Под этим термином люди в основном имеют в виду человека, дожившего до 100 лет и больше.

