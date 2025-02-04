После еды делайте это — и сахар в крови не подскочит, а пищеварение заработает как часы

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После обеда или ужина хочется просто расслабиться, но даже небольшая физическая активность в этот момент способна принести организму ощутимую пользу. Прогулка после еды — это не только помощь в пищеварении, но и способ снизить уровень сахара в крови, улучшить настроение и даже способствовать снижению веса.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Стабилизация уровня сахара в крови

Когда мы едим, пища превращается в глюкозу — источник энергии для организма. Если после еды оставаться в сидячем положении, излишки сахара откладываются в печени и мышцах в виде гликогена. Но стоит немного подвигаться — например, пройтись или покататься на велосипеде, — как мышцы начинают активно расходовать глюкозу. Исследования показывают, что всего 2-5 минут ходьбы после еды могут снизить уровень сахара в крови, что особенно важно для профилактики диабета 2-го типа.

Улучшение пищеварения

Частое ощущение тяжести и вздутия после еды связано не только с тем, что мы быстро едим или переедаем, но и с недостаточной активностью. Легкая прогулка в течение 10-15 минут активизирует работу желудочно-кишечного тракта и помогает пище быстрее усваиваться. Эта простая привычка способствует естественному и комфортному пищеварению.

Улучшение кровообращения

Физическая активность после еды стимулирует циркуляцию крови, увеличивая приток кислорода к мышцам и мозгу. Это помогает повысить уровень энергии и придает бодрости. Кроме того, активность после еды способствует регенерации тканей, мобилизуя стволовые клетки, что положительно влияет на процессы восстановления в организме.

Повышение настроения

Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, показало, что люди, уделяющие хотя бы 2,5 часа физической активности в неделю, на 25% реже страдают от депрессии. Ходьба после еды активизирует выработку эндорфинов и дофамина — гормонов удовольствия, а также повышает чувствительность мозга к серотонину, который помогает поддерживать позитивный настрой и улучшает концентрацию.

Помощь в снижении веса

Любая физическая активность играет важную роль в поддержании веса. Ходьба после еды способствует созданию дефицита калорий, который необходим для похудения. Регулярные прогулки, особенно в сочетании со сбалансированным питанием, помогают ускорить метаболизм и добиться желаемых результатов.

Улучшение качества сна

Прогулка после ужина благотворно влияет на циркадные ритмы, помогая организму быстрее переключиться в режим отдыха. Это способствует более глубокому и спокойному сну, а также снижает вероятность появления дискомфорта в желудке ночью. Улучшение качества сна, в свою очередь, положительно влияет на концентрацию, эмоциональное состояние и иммунитет.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

