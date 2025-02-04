Газированная вода – союзник в борьбе с лишним весом или маркетинговый миф

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли газированная вода помочь в борьбе с лишним весом? Новое исследование, проведенное японскими учеными из больницы нейрохирургии Tesseikai и опубликованное в BMJ Nutrition, Prevention & Health, утверждает, что употребление такой воды может способствовать снижению уровня глюкозы в крови и ускорению обмена веществ.

Фото: wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вода

Как работает этот механизм

Автор исследования Акира Такахаши объясняет, что процесс воздействия газированной воды на организм схож с принципом гемодиализа. Когда углекислый газ из воды всасывается в желудке, он преобразуется в бикарбонат, что активизирует метаболизм и влияет на усвоение глюкозы. Повышение уровня CO2 в крови может способствовать снижению сахара, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с лишним весом.

Однако исследователи подчеркивают, что влияние газированной воды на организм минимально, а снижение уровня глюкозы незначительно. Для эффективного контроля веса по-прежнему необходимы сбалансированное питание и физическая активность.

"Газированная вода — не панацея, а лишь один из возможных вспомогательных факторов", — поясняет Такахаши.

Возможные побочные эффекты

Хотя газированная вода является популярной альтернативой сладким напиткам, употребление ее в избытке может привести к неприятным последствиям. Среди возможных побочных эффектов — вздутие живота, повышенное газообразование, а у людей с чувствительным желудком — обострение таких состояний, как синдром раздраженного кишечника или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Ученые советуют умеренность в потреблении газированной воды, чтобы избежать дискомфорта и при этом воспользоваться ее возможными метаболическими преимуществами.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучая вода", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

