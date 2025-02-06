Обморок и 4 остановки сердца: популярный напиток чуть не убил молодую британку

20-летняя жительница Великобритании Джазмин Гарза пошла в спортзал и чуть не умерла, однако причиной стали не упражнения, а то, что, выполняя их, она выпила энергетический напиток. Об этом сообщает The Daily Mail.
Джазмин большими глотками выпила треть банки энергетика, в котором содержался кофеин, не ожидая, к каким последствиям это приведёт. Когда закончилась тренировка, девушка почувствовала недомогание.
"Я села и почувствовала себя совсем нехорошо. У меня кружилась голова", — вспоминает Гарза.
Британка потеряла сознание и, конечно, не помнит того, что было с ней позже. Уже позже она узнала от родных, что её сердце четырежды останавливалось, из-за чего пострадали также и другие внутренние органы.
Врачи сумели спасти пациентку, подключив её к системам искусственного жизнеобеспечения. Джазмин уверена, что у неё есть заболевание, о котором она не подозревала, и именно оно дало о себе знать в спортзале.
Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
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