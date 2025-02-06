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Обморок и 4 остановки сердца: популярный напиток чуть не убил молодую британку

1:05
Здоровье

20-летняя жительница Великобритании Джазмин Гарза пошла в спортзал и чуть не умерла, однако причиной стали не упражнения, а то, что, выполняя их, она выпила энергетический напиток. Об этом сообщает The Daily Mail.

Госпиталь в Лондоне
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick Mackie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Госпиталь в Лондоне

Джазмин большими глотками выпила треть банки энергетика, в котором содержался кофеин, не ожидая, к каким последствиям это приведёт. Когда закончилась тренировка, девушка почувствовала недомогание.

"Я села и почувствовала себя совсем нехорошо. У меня кружилась голова", — вспоминает Гарза.

Британка потеряла сознание и, конечно, не помнит того, что было с ней позже. Уже позже она узнала от родных, что её сердце четырежды останавливалось, из-за чего пострадали также и другие внутренние органы.

Врачи сумели спасти пациентку, подключив её к системам искусственного жизнеобеспечения. Джазмин уверена, что у неё есть заболевание, о котором она не подозревала, и именно оно дало о себе знать в спортзале.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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