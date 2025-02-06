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Не просто экзотический красавец: вот какими целебными свойствами обладает сок алоэ вера

2:18
Здоровье

Если бы растение можно было назвать культовым, алоэ вера заслуживало бы этого слова. Колючие, похожие на щупальца листья и липкая мякоть делают его желанным украшением на каждом окне, однако алоэ вера — это не просто декоративное растение. Растущее в тропическом, полутропическом и засушливом климате, алоэ вера веками использовалось для лечения кожи, не зря оно присутствует в составе всех успокаивающих средств для ухода за кожей.

Алоэ вера
Фото: commons.wikimedia.org by UNIVERA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алоэ вера

Благодаря своему противовоспалительному действию и антимикробным свойствам это растение действительно незаменимо в косметологии, однако многие забывают, что можно извлечь из него массу пользы, просто выпивая его сок, который продаётся в большинстве магазинов здорового питания.

В зависимости от типа сока, который вы предпочитаете (есть сладкие соки, обладающие меньшей пользой для здоровья, или 100% органические соки), вкус алоэ вера может быть горьковатым или слегка цитрусовым. Чтобы улучшить вкусовые качества сока, можно смешивать его с кокосовой водой или добавлять в смузи.

Сок алоэ вера — это богатый источник флавоноидов, фитостеролов, витаминов и минералов, он нормализует пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и улучшает состояние кожи, придавая ей эластичность и замедляя процессы старения. Также он помогает бороться с угревой сыпью и другими кожными заболеваниями.

Витамины C, E и бета-каротин в составе сока алоэ вера укрепляют иммунную систему и защищают от окислительного стресса. Кроме того, этот сок обладает противовоспалительными свойствами.

Сок алоэ вера уменьшает симптомы раздражённого кишечника и благодаря полисахаридам положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Также этот напиток избавляет от изжоги и несварения желудка.

Если вы хотите улучшить пищеварение с помощью сока алоэ вера, лучше пить его перед едой. В остальных случаях это можно делать в любое время суток. Суточная норма употребления сока — от 50 до 120 мл в день.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae)

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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