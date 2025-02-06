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Работаете на удалёнке и не успеваете жить? Просто соблюдайте эти правила — и у вас освободится время

1:36
Здоровье

Удалённая работа должна высвобождать время сотрудника, ведь ему не приходится ежедневно ездить утром в офис и вечером — обратно домой. Как ни странно, иногда всё происходит ровно наоборот: даже работая на дому, человек не высыпается, чувствует усталость и не успевает жить. Почему так происходит и что с этим делать, объяснила в беседе с "Лентой.ру" терапевт и диетолог Елена Трускова.

Руки на клавиатуре
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки на клавиатуре

Как ни парадоксально, из-за чрезмерной расслабленности, которую предполагает такой формат работы, человек и начинает уставать. Это связано с тем, что его режим сбивается, ведь он может себе позволить ложиться спать гораздо позже, чем если бы ему приходилось тратить время на дорогу.

Трускова порекомендовала не забывать про режим, даже работая на удалёнке. Если в 9:00 должна состояться онлайн-планёрка, специалист призывает вставать не за пять минут до неё, а раньше, чтобы успеть набраться сил перед рабочим днём и, возможно, немного погулять. Если днём хочется вздремнуть, лучше, чтобы это удовольствие длилось не более получаса. Завтракать, обедать и ужинать следует полноценно, за обеденным столом, а не за ноутбуком.

Не менее важно обращать внимание на время, когда вы ложитесь спать. Лучше, чтобы оно всегда было одинаковым, как и время пробуждения. Эти нехитрые правила позволят восстановить режим дня, и вы будете успевать не только работать, но и отдыхать и приятно проводить время.

Уточнения

Удалённая рабо́та (также дистанцио́нная рабо́та, телерабо́та, онлайн-работа; подразумевается фриланс в случае отсутствия постоянного работодателя) — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи (изначально — факс, почтовые сообщения, в наши дни — преимущественно интернет).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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