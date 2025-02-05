Эти привычные продукты могут привести к операции: врачи предупреждают о скрытой угрозе

Многие люди часто пренебрегают проблемами пищеварения, обращая внимание на свое питание лишь когда ощущают серьезные симптомы. Такой подход является ошибочным, так как он может привести к серьезным последствиям.
Так, значительная часть населения рискует столкнуться с фитобезоарами — плотными образованиями в желудочно-кишечном тракте, возникающими из-за двух основных факторов: особенностей пищеварительной системы и рациона питания.
Люди, страдающие от нарушений моторики желудка, недостаточно тщательно пережевывающие пищу, а также перенесшие операции (например, резекцию) или имеющие определенные заболевания, должны с особой осторожностью выбирать продукты, способные способствовать образованию фитобезоаров. Не только хурма (включая ее кожуру, косточки и танин) может стать причиной госпитализации.
Среди рисковых продуктов также находятся ананасы, кокосы, инжир, различные сухофрукты (такие как чернослив, изюм и финики), а также овощи (тыква, свекла, сельдерей, лук-порей, зеленая фасоль, брюссельская капуста и оливки), орехи и семена (кедровые орехи, семечки подсолнечника, косточки винограда и вишни).
Опасность этих продуктов заключается в том, что они содержат смолистые и дубильные вещества, способные склеивать растительные волокна в единое плотное образование. При их чрезмерном потреблении вероятность образования фитобезоаров значительно возрастает.
Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.
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