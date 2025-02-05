Эти привычные продукты могут привести к операции: врачи предупреждают о скрытой угрозе

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди часто пренебрегают проблемами пищеварения, обращая внимание на свое питание лишь когда ощущают серьезные симптомы. Такой подход является ошибочным, так как он может привести к серьезным последствиям.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Так, значительная часть населения рискует столкнуться с фитобезоарами — плотными образованиями в желудочно-кишечном тракте, возникающими из-за двух основных факторов: особенностей пищеварительной системы и рациона питания.

Люди, страдающие от нарушений моторики желудка, недостаточно тщательно пережевывающие пищу, а также перенесшие операции (например, резекцию) или имеющие определенные заболевания, должны с особой осторожностью выбирать продукты, способные способствовать образованию фитобезоаров. Не только хурма (включая ее кожуру, косточки и танин) может стать причиной госпитализации.

Среди рисковых продуктов также находятся ананасы, кокосы, инжир, различные сухофрукты (такие как чернослив, изюм и финики), а также овощи (тыква, свекла, сельдерей, лук-порей, зеленая фасоль, брюссельская капуста и оливки), орехи и семена (кедровые орехи, семечки подсолнечника, косточки винограда и вишни).

Опасность этих продуктов заключается в том, что они содержат смолистые и дубильные вещества, способные склеивать растительные волокна в единое плотное образование. При их чрезмерном потреблении вероятность образования фитобезоаров значительно возрастает.

Уточнения

Пищевари́тельный тракт желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

