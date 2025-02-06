Вы думаете, что поддерживаете, а на самом деле вредите: фразы, которые ранят онкобольных

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современная медицина способна вылечивать многие болезни, которые в прошлом казались неизлечимыми, в том числе рак. Если вовремя обратиться к врачу, в большинстве случаев эту болезнь можно победить, однако психологически такой пациент всё равно считает, что с ним случилась страшная беда. Онколог Расул Ахмаев и психотерапевт Татьяна Потапова рассказали в беседе со Здоровьем Mail, какие слова ни в коем случае нельзя говорить родственнику или другу, заболевшему раком.

Фото: commons.wikimedia.org by Jules Grandgagnage, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прогулка под дождём

Специалисты советуют окружать таких больных мягкой заботой, но в разговорах не зацикливаться на единственной теме. Нужно ненавязчиво напоминать близкому человеку о том, что в мире есть много всего интересного. Хорошо, когда это сочетается с лечением, например, человек побывал на сеансе химиотерапии, а на следующий день идёт с родственниками на прогулку или в театр. Также не стоит говорить фразы из серии "ты справишься", "всё будет хорошо", потому что они звучат шаблонно и неискренне.

"Если вы узнали, что заболел ваш друг, приятель, знакомый, то тут важно соблюсти определённый баланс: с одной стороны, не нужно всё время интересоваться, как себя чувствует ваш друг, не надоедать ему пустыми и назойливыми вопросами. Лучше уточнить по-другому: на каком этапе, например, находится лечение?" — рассуждает Ахмаев.

Он уточнил, что даже такие вопросы не нужно задавать слишком часто, потому что в таком случае больной человек может начать воспринимать себя исключительно как жертву своей болезни, а это грозит депрессией.

"Если вы хотите поддержать человека, выслушайте его, но не расспрашивайте о симптомах и других особенностях болезни. Если же он активно сам возвращает вас к теме анализа заболевания, стоит мягко порекомендовать ему обсудить это с врачом. Важно не переборщить: стоит общаться с ним в той мере, в которой это ему необходимо, без излишней навязчивости", — рекомендует Потапова.

Важно разговаривать на эту тяжёлую тему спокойно, без нервов и постоянно вселяя в человека надежду на выздоровление, ведь оно во многом зависит от психологического настроя. Также специалисты не советуют комментировать внешность больного: излишней будет как критика его худобы, бледности и других признаков болезни, так и чрезмерная лесть.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

