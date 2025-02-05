Эти продукты ускоряют сжигание жира: секрет эффективного похудения без строгих диет

Во время соблюдения диеты крайне важно акцентировать внимание на продуктах, способствующих ускорению похудения. Диетолог Ольга Панова в интервью радиостанции Sputnik поделилась рекомендациями о том, какие продукты помогут вам быстрее избавиться от лишнего веса.
По словам специалиста, в первую очередь стоит сосредоточиться на потреблении качественного белка и клетчатки. Нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, яйца и творог помогут обеспечить чувство насыщения и поддержать мышечную массу. Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых продуктах, бобовых, овощах и фруктах, способствует долговременному ощущению сытости.
Кроме того, не стоит забывать о "здоровых" жирах растительного происхождения, таких как масла, орехи и семена. Однако из-за их высокой калорийности следует употреблять их умеренно, в небольших порциях.
Основой рациона во время диеты должны быть продукты с низким гликемическим индексом. Поэтому калорийные сладости лучше заменить на фрукты и ягоды, особенно ценными являются цитрусовые, киви и ананасы.
В дополнение к сбалансированному питанию, полноценный сон и регулярные физические нагрузки также помогут ускорить процесс похудения.
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