Уникальные свойства красных бобов: почему их стоит есть чаще

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красные бобы — это настоящий кладезь полезных веществ, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они богаты калием, магнием и кальцием — элементами, необходимыми для поддержания здоровья сердца, нервной системы и костей. Однако их польза этим не ограничивается. Давайте разберемся, почему стоит включить красные бобы в свое меню и как их приготовить, чтобы они стали вкусным и полезным дополнением к вашему рациону.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная фасоль

Полезные свойства красных бобов

Красные бобы известны высоким содержанием клетчатки, которая способствует нормализации уровня холестерина, улучшает работу кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови. Это делает их идеальным продуктом для людей, следящих за своим здоровьем. Кроме того, они являются отличным источником белка, поэтому особенно полезны для вегетарианцев и веганов.

Стоит учитывать, что консервированные бобы удобны в использовании, но могут содержать соль и консерванты. Чтобы минимизировать возможный вред, рекомендуется тщательно промывать их перед употреблением. А вот сушеные бобы — более здоровая альтернатива, хотя их приготовление требует больше времени.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на многочисленные полезные свойства, красные бобы подходят не всем. Людям, страдающим подагрой, лучше избегать их употребления из-за высокого содержания пуринов. Кроме того, из-за большого количества клетчатки они могут вызывать вздутие живота. Эту проблему можно решить с помощью специй, таких как майоран, лавровый лист или тмин, которые облегчают процесс пищеварения.

В чем разница между красными и обычными бобами

Некоторые считают, что все виды бобов на вкус одинаковы, но это не так. Красные бобы обладают насыщенным цветом и легкой сладостью, а, например, белые бобы более нейтральны на вкус. Кроме того, красные бобы содержат больше антиоксидантов, что делает их полезнее для защиты организма от свободных радикалов.

В кулинарии красные бобы чаще используются в густых блюдах, таких как рагу или чили кон карне, а белые — в супах и тушеных блюдах.

Что можно приготовить из красных бобов

Этот продукт универсален и подходит для множества блюд. Вот несколько идей:

Чили кон карне — сытное мексиканское блюдо с мясом, томатами и специями

— сытное мексиканское блюдо с мясом, томатами и специями Салаты — отлично сочетаются с овощами, оливковым маслом и зеленью

— отлично сочетаются с овощами, оливковым маслом и зеленью Фасолевый суп — питательный и согревающий, особенно в холодное время года

— питательный и согревающий, особенно в холодное время года Фасолевая паста — полезный вариант намазки на хлеб, особенно с чесноком, лимоном и оливковым маслом

— полезный вариант намазки на хлеб, особенно с чесноком, лимоном и оливковым маслом Фасолевые котлеты — вегетарианская альтернатива мясу, богатая белком

Приготовление сушеных бобов требует предварительного замачивания минимум на 8 часов. После этого их варят 60-90 минут, добавляя лавровый лист и душистый перец для лучшего вкуса.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

