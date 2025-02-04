30 минут, которые изменят ваш день: как начать тренироваться без стресса

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам сложно регулярно заниматься спортом, стоит попробовать метод 30-30-30. Эта популярная в соцсетях стратегия объединяет утренний прием пищи с физической активностью, помогая сформировать полезную привычку.

Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегущие люди

Что такое метод 30-30-30

Суть метода проста: в течение первых 30 минут после пробуждения нужно съесть 30 граммов белка, а затем уделить 30 минут легкой или умеренной кардионагрузке. Например, можно прогуляться с собакой или отправиться на работу быстрым шагом.

Такой подход способствует увеличению потребления белка, поддерживает метаболизм и делает физическую активность частью утреннего ритуала. Хотя метод не является универсальным решением для всех, он может стать удобной стартовой точкой для формирования здорового образа жизни.

Зачем есть 30 г белка на завтрак

Белок — строительный материал для клеток и тканей, который играет ключевую роль в процессе восстановления организма. Однако многие люди не получают достаточное количество белка в течение дня.

Исследователь и преподаватель Университета Вестминстера (Англия) Синейд Робертс отмечает, что метод 30-30-30 может помочь увеличить суточное потребление белка с самого утра. Помимо этого, белок способствует насыщению, снижая вероятность переедания в течение дня.

30 минут утренней активности

Еще один ключевой элемент метода — утренняя физическая нагрузка. Хотя научные исследования не подтверждают, что утренние тренировки обладают особыми преимуществами, они удобны тем, что позволяют "закрыть" задачу по активности в начале дня.

30 минут — это не так много, чтобы перегрузить организм, но достаточно, чтобы разогнать пульс, сжечь калории и получить пользу для сердечно-сосудистой системы. Лучший момент для занятий спортом — тот, который подходит именно вам. Если тренировки вписываются в ваш график и доставляют удовольствие, вероятность, что они станут привычкой, значительно выше.

Стоит ли пробовать метод 30-30-30

Метод 30-30-30 сочетает несколько полезных привычек, которые могут поддерживать здоровье и способствовать снижению веса. Однако его не стоит воспринимать как идеальную формулу для похудения.

Фокус на утреннем белковом завтраке и физической активности может помочь в формировании здорового образа жизни. Но важно помнить, что для достижения лучших результатов следует учитывать индивидуальные потребности организма.

Чтобы адаптировать метод под себя, а также подобрать оптимальный режим питания и тренировок, рекомендуется проконсультироваться с врачом, диетологом или тренером.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

