Ошибки перед сном: какие напитки испортят вам ночь

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние напитков на качество сна часто недооценивается. Однако то, что мы пьем перед сном, может как способствовать крепкому отдыху, так и вызвать бессонницу. Давайте разберемся, какие напитки помогут расслабиться, а какие стоит избегать.

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Основные правила питья перед сном

Чтобы не нарушать ночной отдых, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Умеренность. Избыток жидкости перед сном может привести к частым пробуждениям из-за необходимости посетить туалет.

Избыток жидкости перед сном может привести к частым пробуждениям из-за необходимости посетить туалет. Временной интервал. Лучше перестать пить за час до сна, чтобы избежать ночного дискомфорта.

Лучше перестать пить за час до сна, чтобы избежать ночного дискомфорта. Отказ от кофеина. Кофе, крепкий чай, какао и энергетики возбуждают нервную систему, поэтому их стоит исключить минимум за шесть часов до сна.

Кофе, крепкий чай, какао и энергетики возбуждают нервную систему, поэтому их стоит исключить минимум за шесть часов до сна. Алкоголь — не помощник. Он действительно способствует быстрому засыпанию, но ухудшает качество сна и приводит к его поверхностности.

Он действительно способствует быстрому засыпанию, но ухудшает качество сна и приводит к его поверхностности. Травяной чай вместо обычного. Настои ромашки, мяты или мелиссы обладают расслабляющим эффектом, но их также лучше пить не позже, чем за час до сна.

Настои ромашки, мяты или мелиссы обладают расслабляющим эффектом, но их также лучше пить не позже, чем за час до сна. Молочные продукты. Теплое молоко с медом, ряженка или кефир могут помочь быстрее заснуть благодаря своему составу.

Польза употребления жидкости перед сном

Некоторые напитки могут быть полезны перед сном:

поддерживают водно-солевой баланс

помогают расслабить нервную систему

предотвращают обезвоживание

Однако важно помнить, что людям с хроническими заболеваниями (например, болезнями почек или сердца) необходимо соблюдать рекомендации врачей относительно вечернего питья.

Возможный вред

Слишком большое количество жидкости перед сном может привести к негативным последствиям:

Повышенная нагрузка на почки. Организм вынужден активнее работать ночью, что может привести к частым позывам в туалет.

Организм вынужден активнее работать ночью, что может привести к частым позывам в туалет. Перегрузка сердечно-сосудистой системы. Избыток жидкости может создать дополнительную нагрузку на сердце.

Избыток жидкости может создать дополнительную нагрузку на сердце. Отеки. Ночью лимфатическая система работает менее активно, что может привести к утренней отечности лица и конечностей.

Симптомы нехватки жидкости

Недостаток воды в организме также негативно сказывается на самочувствии. Основные признаки обезвоживания:

сухость во рту и горле

усталость и снижение работоспособности

головные боли и головокружение

сухость кожи и губ

темный цвет мочи и редкое мочеиспускание

мышечные спазмы и судороги

ложное чувство голода и тяга к сладкому

Грамотное употребление жидкости перед сном может улучшить качество отдыха и общее состояние организма. Главное — соблюдать меру и избегать напитков, которые могут спровоцировать бессонницу или привести к утренней отечности.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

