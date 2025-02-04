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Ошибки перед сном: какие напитки испортят вам ночь

2:59
Здоровье

Влияние напитков на качество сна часто недооценивается. Однако то, что мы пьем перед сном, может как способствовать крепкому отдыху, так и вызвать бессонницу. Давайте разберемся, какие напитки помогут расслабиться, а какие стоит избегать.

Разноцветные напитки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разноцветные напитки

Основные правила питья перед сном

Чтобы не нарушать ночной отдых, важно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Умеренность. Избыток жидкости перед сном может привести к частым пробуждениям из-за необходимости посетить туалет.
  • Временной интервал. Лучше перестать пить за час до сна, чтобы избежать ночного дискомфорта.
  • Отказ от кофеина. Кофе, крепкий чай, какао и энергетики возбуждают нервную систему, поэтому их стоит исключить минимум за шесть часов до сна.
  • Алкоголь — не помощник. Он действительно способствует быстрому засыпанию, но ухудшает качество сна и приводит к его поверхностности.
  • Травяной чай вместо обычного. Настои ромашки, мяты или мелиссы обладают расслабляющим эффектом, но их также лучше пить не позже, чем за час до сна.
  • Молочные продукты. Теплое молоко с медом, ряженка или кефир могут помочь быстрее заснуть благодаря своему составу.

Польза употребления жидкости перед сном

Некоторые напитки могут быть полезны перед сном:

  • поддерживают водно-солевой баланс
  • помогают расслабить нервную систему
  • предотвращают обезвоживание

Однако важно помнить, что людям с хроническими заболеваниями (например, болезнями почек или сердца) необходимо соблюдать рекомендации врачей относительно вечернего питья.

Возможный вред

Слишком большое количество жидкости перед сном может привести к негативным последствиям:

  • Повышенная нагрузка на почки. Организм вынужден активнее работать ночью, что может привести к частым позывам в туалет.
  • Перегрузка сердечно-сосудистой системы. Избыток жидкости может создать дополнительную нагрузку на сердце.
  • Отеки. Ночью лимфатическая система работает менее активно, что может привести к утренней отечности лица и конечностей.

Симптомы нехватки жидкости

Недостаток воды в организме также негативно сказывается на самочувствии. Основные признаки обезвоживания:

  • сухость во рту и горле
  • усталость и снижение работоспособности
  • головные боли и головокружение
  • сухость кожи и губ
  • темный цвет мочи и редкое мочеиспускание
  • мышечные спазмы и судороги
  • ложное чувство голода и тяга к сладкому

Грамотное употребление жидкости перед сном может улучшить качество отдыха и общее состояние организма. Главное — соблюдать меру и избегать напитков, которые могут спровоцировать бессонницу или привести к утренней отечности.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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