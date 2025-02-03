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Как дожить до 111 лет? Секрет долголетия раскрыла счастливая испанка

0:41
Здоровье

Бабушка из Испании раскрыла секрет своего долголетия. Ангелина Торрес Вальбона в марте будет отмечать 112-летие. Она уже давно следует одному важному правилу.

Внучка
Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Внучка

По словам женщины, она всегда отличалась крепким здоровьем и бодростью. Ангелина уверена, что главным секретом долголетия являются простые привычки, которые она внедрила в жизнь много лет назад.

Например, она каждое утро начинает со стакана воды с лимонным соком и чайной ложкой сахара. Ангелина также старается часто выходить на свежий воздух и делать добрые дела, чтобы "не стареть сердцем и душой".

Уточнения

 
 Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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