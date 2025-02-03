Как дожить до 111 лет? Секрет долголетия раскрыла счастливая испанка

Бабушка из Испании раскрыла секрет своего долголетия. Ангелина Торрес Вальбона в марте будет отмечать 112-летие. Она уже давно следует одному важному правилу.
По словам женщины, она всегда отличалась крепким здоровьем и бодростью. Ангелина уверена, что главным секретом долголетия являются простые привычки, которые она внедрила в жизнь много лет назад.
Например, она каждое утро начинает со стакана воды с лимонным соком и чайной ложкой сахара. Ангелина также старается часто выходить на свежий воздух и делать добрые дела, чтобы "не стареть сердцем и душой".
Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
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