Растения, которые заменят снотворное: секреты травников для глубокого сна

Многие люди ищут натуральные способы справиться с тревогой и улучшить качество сна. Среди множества растений, обладающих успокаивающими свойствами, особое внимание заслуживает валериана.
Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) издавна используется в народной медицине для лечения бессонницы, тревожности и стресса. Её корни содержат активные вещества, оказывающие седативное действие на нервную систему. Исследования показывают, что приём валерианы помогает сократить время засыпания и улучшить качество сна.
Помимо валерианы, существуют и другие травы, способствующие расслаблению и улучшению сна:
Перед началом приёма любых травяных средств рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по фитотерапии, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства. Важно помнить, что натуральные средства могут иметь противопоказания и вызывать побочные эффекты.
Страстоцве́т или Пассифло́ра (лат. Passíflōra) — род растений семейства Страстоцветные. Включает более 500 видов.
Валериа́на валерьяна (лат. Valeriána) — род многолетних травянистых растений подсемейства Валериановые (Valerianoideae) семейства Жимолостные (Caprifoliaceae), включающий более двухсот видов.
Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.