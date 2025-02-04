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Растения, которые заменят снотворное: секреты травников для глубокого сна

1:33
Здоровье

Многие люди ищут натуральные способы справиться с тревогой и улучшить качество сна. Среди множества растений, обладающих успокаивающими свойствами, особое внимание заслуживает валериана.

Валериана лекарственная
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валериана лекарственная

Валериана: природный седатив

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) издавна используется в народной медицине для лечения бессонницы, тревожности и стресса. Её корни содержат активные вещества, оказывающие седативное действие на нервную систему. Исследования показывают, что приём валерианы помогает сократить время засыпания и улучшить качество сна.

Другие полезные растения

Помимо валерианы, существуют и другие травы, способствующие расслаблению и улучшению сна:

  • Мелисса лекарственная (Melissa officinalis): обладает успокаивающим эффектом, помогает при бессоннице и тревожности.
  • Пассифлора (Passiflora incarnata): используется для снятия нервного напряжения и улучшения сна.
  • Лаванда (Lavandula angustifolia): известна своим ароматом, который способствует релаксации и снижению тревожности.

Рекомендации по применению

Перед началом приёма любых травяных средств рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по фитотерапии, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства. Важно помнить, что натуральные средства могут иметь противопоказания и вызывать побочные эффекты.

Уточнения

Страстоцве́т или Пассифло́ра (лат. Passíflōra) — род растений семейства Страстоцветные. Включает более 500 видов.

Валериа́на валерьяна (лат. Valeriána) — род многолетних травянистых растений подсемейства Валериановые (Valerianoideae) семейства Жимолостные (Caprifoliaceae), включающий более двухсот видов.

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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