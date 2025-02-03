Физическая активность помогает избежать этой страшной болезни

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи считают, что физические упражнения помогают сохранить объём той части мозга, которая отвечает за мышление и память.

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Согласно проведённому исследованию, сохранение физической активности на протяжении всей жизни (особенно до 50 лет) приводит к изменениям в мозге, которые могут помочь избежать деменции.

Учёные проанализировали данные 468 человек в возрасте 70 лет на момент проведения исследования. Была собрана информация о том, сколько раз человек занимался такими видами спорта, как ходьба, плавание, крикет, регби и футбол, в течение трёх десятилетий, до и после того, как ему исполнилось 50 лет.

Затем были проанализированы снимки головного мозга участников исследования.

У людей, которые сообщали о занятиях спортом один или более раз в месяц до достижения 50-летнего возраста, как правило, наблюдалось меньшее сокращение гиппокампа — части мозга, которая помогает в обучении и памяти, передаёт news.stv.tv.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации. Генерирует тета-ритм при удержании внимания.

