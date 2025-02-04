Ошибка, которая разрушает кости: почему вы недооцениваете витамины A и K

Многие знают о важности витамина D для здоровья костей, но он не единственный необходимый элемент. Исследования показывают, что витамины A, B, C, E и K также играют ключевую роль в укреплении скелета и профилактике остеопороза.
Важно не только получать достаточное количество этих витаминов, но и избегать их избытка, особенно для жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), которые накапливаются в организме. Лучший способ обеспечить организм необходимыми веществами — сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты. При отсутствии серьезных дефицитов предпочтительнее получать витамины из пищи, а не из добавок, чтобы избежать передозировки.
Кости постоянно обновляются на протяжении всей жизни через процесс, известный как ремоделирование. Ежедневная физическая активность, даже такая простая, как открытие нового шкафа или начало занятий бегом, стимулирует этот процесс, помогая поддерживать прочность и адаптацию скелета к новым нагрузкам.
Поддержание здоровья костей требует комплексного подхода, включающего разнообразное питание и регулярную физическую активность.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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