Всё о витамине D

Витамин D является одним из самых важных, потому что участвует в формировании здоровых костей, усвоении кальция и поддержании иммунитета.

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"У витамина D две основные функции: он помогает кальцию усваиваться в костях, благодаря чему они остаются крепкими, и поддерживает иммунную систему, чтобы она могла бороться с инфекциями", — рассказала Джулия Зумпано, дипломированный диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники.

Кроме того, витамин D может защитить здоровье сердца и мозга, бороться с воспалениями, способствовать регулированию роста клеток и метаболизма глюкозы. В детском возрасте он крайне важен для предотвращения рахита, или размягчения костей.

Рекомендуемая суточная норма потребления этого витамина для здоровых людей зависит от возраста.

Витамин D можно получить из нескольких источников. Один из них - солнечный свет. Второй источник — продукты питания. К ним относятся рыбий жир, форель, лосось, сардины, тунец, яйца, говяжья печень и сыр.

Людям, которые не получают достаточного количества витамина D, могут потребоваться добавки. Дефицит витамина диагностируется с помощью анализа крови. Всегда консультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какая дозировка добавок подходит именно вам.

Лучшее время для приёма добавок с витамином D зависит от конкретного человека и его образа жизни.

Витамин является жирорастворимым, поэтому его приём следует совместить с жирной пищей, это может улучшить его усвоение организмом.

При приёме в соответствующей дозировке по назначению врача витамин D, как правило, безопасен. Однако приём слишком большого его количества может вызвать побочные эффекты или проблемы со здоровьем, пишет today. com.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

