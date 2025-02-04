Кофеин в крови снижает жир и диабет: открытие учёных

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли уровень кофеина в крови влиять на количество жира в организме и риск развития диабета? Недавнее исследование, проведенное учеными из Каролинского института в Швеции, Университета Бристоля и Имперского колледжа Лондона, предполагает, что это возможно. Они обнаружили, что более высокие концентрации кофеина в плазме крови связаны с более низким индексом массы тела (ИМТ) и общей жировой массой. Кроме того, повышенные уровни кофеина ассоциируются с уменьшением риска развития диабета 2 типа.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Генетические факторы и метаболизм кофеина

Исследование опиралось на данные около 10 000 человек из существующих генетических баз данных, фокусируясь на вариациях генов, связанных со скоростью метаболизма кофеина, таких как CYP1A2 и AHR. Люди с определенными генетическими вариациями медленнее расщепляют кофеин, что приводит к его более длительному присутствию в крови, хотя они, как правило, потребляют меньше кофеина. Используя метод менделевской рандомизации, исследователи установили вероятные причинно-следственные связи между этими генетическими вариациями, заболеваниями, такими как диабет, массой тела и образованием жизни.

Механизмы воздействия кофеина

Предполагается, что кофеин может повышать термогенез (производство тепла) и окисление жиров (превращение жира в энергию) в организме, что способствует снижению жировой массы и, следовательно, уменьшению риска диабета 2 типа. Однако долгосрочные эффекты потребления кофеина остаются неизвестными, и необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих выводов.

Предостережения и дальнейшие исследования

Важно отметить, что влияние кофеина на организм не всегда положительное, поэтому следует осторожно подходить к его потреблению. Учитывая широкое распространение потребления кофеина во всем мире, даже его незначительные метаболические эффекты могут иметь важные последствия для здоровья. Необходимы рандомизированные контролируемые испытания, чтобы оценить, могут ли некалорийные напитки, содержащие кофеин, сыграть роль в снижении риска ожирения и диабета 2 типа.

Возможные последствия для здоровья

Ранее исследования связывали умеренное увеличение потребления кофеина с улучшением здоровья сердца и снижением ИМТ. Новое исследование добавляет подробности к нашему пониманию воздействия кофе на организм. Однако необходимо помнить, что не все эффекты кофеина положительны, поэтому важно соблюдать умеренность в его потреблении.

Заключение

Таким образом, генетически предопределенные более высокие концентрации кофеина в крови могут быть связаны с более низким ИМТ, уменьшением жировой массы и снижением риска диабета 2 типа. Однако для подтверждения этих выводов и определения долгосрочных эффектов потребления кофеина необходимы дополнительные исследования.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

