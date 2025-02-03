Как продлить молодость на 10 лет? Откажитесь от этих 5 продуктов

Если вы переживаете о появлении морщин на лице, старении кожи, которая с каждым годом теряет свою упругость, то обратите внимание на ваш рацион. Нейробиолог Роберт Лав перечислил продукты, из-за которых организм быстро стареет.
Эти пять продуктов увеличивают количество морщин. Нейробиолог рекомендует исключить из рациона еду с высоким содержанием сахара. Дело в том, что из-за нее усиливается воспаление — одна из основных причин старения.
Также нужно избегать обработанного мяса. В нём зачастую есть консерванты и много соли. Ускоренное старение вызывает и жареная пища. Жарка увеличивает количество так называемых AGE (конечных продуктов гликирования), которые резко повышают уровень воспаления в организме.
Лав добавил, что людям, которые не хотят стареть, нужно отказаться от газировки и алкогольных напитков.
Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесс.
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