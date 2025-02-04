Синдром отложенной жизни: как перестать ждать и начать жить прямо сейчас

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек считает, что он только готовится к настоящей жизни, которая "когда-нибудь" наступит, если он только и делает, что ждёт этого светлого мига, который всё никак не наступает, это значит, что у такого человека синдром отложенной жизни. Почему возникает это состояние и как с ним бороться, рассказала в беседе с RT психолог Дарья Яушева.

Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное шоссе

Такой синдром часто свойственен перфекционистам, для которых неидеальная жизнь не представляет ценности. Также это бывает связано с нехваткой денег и беспокойством за будущее. Люди с таким синдромом погружаются в суету, чтобы отвлечься от переживаний, или уходят в виртуальный мир, часами напролёт играя в компьютерные игры. Всё это опустошает человека, вызывает депрессию и в некоторых случаях физические заболевания.

Чтобы начать жить полноценной жизнью здесь и сейчас, Яушева советует подмечать любые мелочи, которые могут принести радость, и хвалить себя даже за малейший успех. Также важно попытаться понять, что не нужно стремиться к идеалу во всём, ведь идеальная картинка — это то, что редко наблюдается в реальной жизни, и от этого она не становится хуже.

Уточнения

Синдром отложенной жизни (СОЖ) — группа жизненных сценариев, заключающихся в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живёт настоящей жизнью, а лишь готовится к ней. Сегодняшняя жизнь воспринимается как не вполне значимая, как черновик перед чем-то бо́льшим.

