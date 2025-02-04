Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альфа-самцы платят высокую цену за лидерство: исследование
Тело мечты без гантелей и штанг: эти упражнения заменят зал и дадут результат
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Газированная вода – союзник в борьбе с лишним весом или маркетинговый миф
Невзоров* рассказал, что ему удалось воссоединиться со своей оставшейся в РФ собакой
Наращивание ресниц без ошибок: секреты выбора хорошего мастера
Москва улыбается: 525 тысяч жителей столицы выбрали оплату улыбкой
Идеальная температура для зимней мойки: когда мыть машину, чтобы она сияла, а не страдала
Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства

Синдром отложенной жизни: как перестать ждать и начать жить прямо сейчас

1:15
Здоровье

Если человек считает, что он только готовится к настоящей жизни, которая "когда-нибудь" наступит, если он только и делает, что ждёт этого светлого мига, который всё никак не наступает, это значит, что у такого человека синдром отложенной жизни. Почему возникает это состояние и как с ним бороться, рассказала в беседе с RT психолог Дарья Яушева.

Ночное шоссе
Фото: unsplash.com by David Bruyndonckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное шоссе

Такой синдром часто свойственен перфекционистам, для которых неидеальная жизнь не представляет ценности. Также это бывает связано с нехваткой денег и беспокойством за будущее. Люди с таким синдромом погружаются в суету, чтобы отвлечься от переживаний, или уходят в виртуальный мир, часами напролёт играя в компьютерные игры. Всё это опустошает человека, вызывает депрессию и в некоторых случаях физические заболевания.

Чтобы начать жить полноценной жизнью здесь и сейчас, Яушева советует подмечать любые мелочи, которые могут принести радость, и хвалить себя даже за малейший успех. Также важно попытаться понять, что не нужно стремиться к идеалу во всём, ведь идеальная картинка — это то, что редко наблюдается в реальной жизни, и от этого она не становится хуже.

Уточнения

Синдром отложенной жизни (СОЖ) — группа жизненных сценариев, заключающихся в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живёт настоящей жизнью, а лишь готовится к ней. Сегодняшняя жизнь воспринимается как не вполне значимая, как черновик перед чем-то бо́льшим.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Последние материалы
Наращивание ресниц без ошибок: секреты выбора хорошего мастера
Москва улыбается: 525 тысяч жителей столицы выбрали оплату улыбкой
5 февраля: Русский Пеле, взрыв в Сараеве и пенсионер-миллионер
Идеальная температура для зимней мойки: когда мыть машину, чтобы она сияла, а не страдала
Синдром отложенной жизни: как перестать ждать и начать жить прямо сейчас
Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Мелкие трещинки на руках: что такое цыпки и откуда они берутся
Как за 20 секунд избавиться от чесночной шелухи: лайфхак, о котором вы не знали
Хотите сильную рассаду и обильный урожай? Попробуйте этот йодовый раствор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.