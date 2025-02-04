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Опасный канцероген на побережье Анапы: такой экологической катастрофы ещё не было

Здоровье

Учёные Научно-исследовательского института совместно с Всероссийским обществом охраны природы провели анализ песка на побережье Анапы. Результаты показали, что концентрация самого опасного канцерогена - бензапирена — в грунте превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза.

масляное пятно от разлива нефти
Фото: Wikimedia Commons by Martarano Steve, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Public domain
масляное пятно от разлива нефти

Профессор кафедры химии и технологии кристаллов Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, доктор химических наук Ольга Петрова прокомментировала эту ситуацию в беседе с Pravda.Ru.

Химик рассказала, что бензапирен является канцерогеном и может образовываться в результате воздействия на углеводороды, такие как мазут. При этом эксперт отметила, что в данной ситуации важно понимать, насколько высока концентрация этого вещества.

"Бензапирен — достаточно небольшая молекула. Поэтому от нее довольно трудно чистить теми механическими способами, которыми чистят. Поэтому здесь нужны другие способы очистки. Я сейчас точно сказать, что там как, не могу. Но от этого чистить достаточно сложно. Это не механическая очистка. Потому что это не куски, как мазут видно. Это маленькие молекулы, которые требуют других методов очистки", — рассказала Петрова.

Доктор химических наук добавила, что самоочищение в природе происходит всегда. Вопрос в том, насколько быстро это произойдёт, поскольку у нас нет опыта подобных загрязнений.

"Такой экологической катастрофы еще не было. Поэтому нет большого опыта. Более того, этого достаточно такая не сказать, что прямо самая распространенная фракция мазута. Как она себя ведет в условиях нагревания, охлаждения, воздействия морской воды с ее солями, этого всего нет. Это требует больших научных исследований. Просто нет этого опыта", — отметила Петрова.

Эксперт добавила, что, безусловно, потребуется время для изучения ситуации. Она повторила, что это не может быть удалено путём механического разделения. Это маленькие молекулы, которые проходят через все сита, которые сейчас применяются, поскольку они слишком малы. Поэтому требуются другие методы. Это действительно серьёзно, подчеркнула химик.

Это опасно и для окружающей среды, и для людей, считает эксперт. Человек является частью животного мира, поэтому то, что опасно для человека, также опасно и для животных, птиц и рыб. Невозможно, чтобы что-то было вредно для человека, но не вредно для животных, птиц и рыб. Если что-то вредно, то это вредно практически для всего.

Возможно, вода будет отстаиваться и уходить. Я не могу точно сказать, как бензапирен будет взаимодействовать с морской водой, песком, как он будет реагировать на нагревание весной. Это требует исследования. Просто этого ещё не было, поэтому трудно сказать, как будет развиваться ситуация, отметила эксперт.

"Оно может накапливаться, может, наоборот, диффузировать везде и разойтись, просто вымыться. Не факт, что это будет усугубляться. Оно может вымыться. Например, весенними водами вымыться и куда-то уйти, по всему морю распространиться и концентрация упадет. Может такое быть. А, может, не случиться", — добавила Петрова.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

Бензпире́н или бензоапире́н, — ароматическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, как и многие другие полиароматические углеводороды; чрезвычайно токсичен.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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