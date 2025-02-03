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Серьёзная угроза для здоровья: опасный канцероген обнаружен в грунте анапского пляжа

2:51
Здоровье

Учёные из НИПИ совместно с Всероссийским обществом охраны природы провели анализ песка на анапском побережье. Результаты показали, что в грунте в несколько раз — в 22,5 раза — превышена предельно допустимая концентрация одного из самых опасных канцерогенов — бензапирена.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Доктор химических наук и академик РАЕН Борис Болотин в разговоре с Pravda.Ru напомнил, что бензапирен является ядерной ароматикой, которая вызывает образование раковых клеток. Он подчеркнул, что даже незначительное присутствие этого вещества может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Эксперт уточнил, что бензапирен не образуется в грунте естественным путём, а является нефтяным продуктом. Вероятно, он осел там в тяжёлых фракциях, таких как мазут и гудрон.

Люди, которые укладывают горячий асфальт, подвергаются повышенному риску воздействия бензапирена.

"Он присутствует в нефтяных фракциях, особенно в тяжёлых — в мазуте, в гудроне. Поэтому женщины, которые укладывают асфальт горячий, первые претенденты на рак", — сказал Болотин.

При этом, как отметил Болотин, даже при использовании мазута для отопления ТЭЦ люди остаются живыми. Это свидетельствует о том, что уровень бензапирена в грунте может быть опасным, но не смертельным.

Проведённые анализы показали, что концентрация бензапирена в грунте превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза. Это означает, что вещество попало в грунт и представляет угрозу для здоровья людей.

Люди, живущие или отдыхающие в районе с повышенным содержанием бензапирена, могут испытывать опасения по поводу своего здоровья. Однако, как отметил Болотин, бензапирен не выделяется в воздух, а требует прямого контакта с кожей.

"Бензапирен тяжелолетучий. В воздухе его нет. Это нужно прямо соприкосновение с ним, лечь и посыпать себя этим песочком", — уточнил Болотин.

Важно понимать, что бензапирен может со временем рассеиваться и его концентрация будет снижаться. Однако это не означает, что проблема исчезнет полностью. Периодическое смывание водой может способствовать снижению концентрации вещества, но оно всё равно будет присутствовать в окружающей среде.

"Бензапирен будет периодически смываться водой, уходить в неё, и, к сожалению, отравлять уже воду", — добавил Болотин.

Таким образом, обнаружение бензапирена в очищенном грунте Анапы вызывает серьёзные опасения и требует принятия мер для минимизации рисков для здоровья людей и экологии.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

Бензпире́н или бензоапире́н, — ароматическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, как и многие другие полиароматические углеводороды; чрезвычайно токсичен.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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