Отдых на диване может быть полезным, если соблюдать одно важное условие

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отдых на диване, как правило, ассоциируется с ленью, прокрастинацией и нездоровым образом жизни, однако в некоторых случаях даже ничегонеделанье в лежачем положении может быть полезным. Об этом рассказал фитнес-тренер Юрий Аверьянов в беседе с Life.ru.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Иногда человек настолько устаёт и находится в таком сильном состоянии стресса, что ему бывает просто необходимо полежать на диване, чтобы восстановить силы. В таком случае в этом нет никакого вреда, а даже наоборот. Аверьянов рекомендует по мере необходимости брать отгулы ради такого отдыха, но всё же призывает не забывать хотя бы о минимальной физической активности, такой как прогулки или лёгкие упражнения.

Тренер уточнил, что можно следить по часам за временем отдыха и активности, например, если человек лежал на диване в течение часа, можно погулять или потренироваться в течение получаса.

"Не забывайте об интеллектуальном и эмоциональном отдыхе, а также о правильном подходе к физической активности. При необходимости консультируйтесь с врачом, чтобы поддерживать физическую форму и эмоциональное равновесие", — заключил Аверьянов.

Уточнения

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

