Этот фрукт очищает кишечник лучше лекарств — но его едят неправильно

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот привычный и доступный каждому фрукт скрывает в себе настоящий кладезь пользы для организма. Яблоки не только помогают очистить кишечник, но и способствуют его здоровью, оказывая противовоспалительное действие и поддерживая баланс микрофлоры. Они защищают пищеварительную систему естественным образом, помогая организму работать без сбоев.

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Как яблоки воздействуют на кишечник

Толстая кишка — это важная часть пищеварительного тракта, отвечающая за всасывание воды и поддержание водного баланса в организме. Также здесь происходит переработка полезных веществ и выработка предшественников витаминов. Пектин, содержащийся в яблоках, действует как натуральный очиститель, удаляя токсины и поддерживая здоровье кишечной флоры.

Исследования показывают, что яблоки превосходят многие фрукты и овощи по своей пользе для пищеварительной системы. Регулярное употребление этого фрукта помогает облегчить воспалительные процессы в кишечнике, поддерживать баланс полезных бактерий и снижать риск возникновения различных заболеваний.

Полезные свойства яблок

Противовоспалительное действие — пектин способствует защите слизистой кишечника, помогая при воспалительных заболеваниях. Поддержка кишечной микрофлоры — клетчатка питает полезные бактерии, что способствует улучшению пищеварения. Защита сердечно-сосудистой системы — яблоки снижают уровень вредного холестерина, предотвращая проблемы с сосудами. Снижение веса — благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки яблоки надолго сохраняют чувство сытости, помогая контролировать аппетит. Регуляция давления — калий, содержащийся в яблоках, способствует выведению излишков соли и поддерживает нормальный уровень артериального давления.

Какие продукты еще полезны для кишечника?

Помимо яблок, поддерживать здоровье кишечника помогают и другие продукты:

Овощи и фрукты, богатые клетчаткой : груши, морковь, шпинат, черника.

: груши, морковь, шпинат, черника. Цельнозерновые : овсянка, коричневый рис, хлеб из муки грубого помола.

: овсянка, коричневый рис, хлеб из муки грубого помола. Бобовые : нут, чечевица, фасоль.

: нут, чечевица, фасоль. Кисломолочные продукты : йогурт, кефир, помогающие поддерживать баланс микрофлоры.

: йогурт, кефир, помогающие поддерживать баланс микрофлоры. Вода: без достаточного количества жидкости кишечник не сможет функционировать полноценно.

Яблоки — это не просто вкусный перекус, а настоящий суперфуд для здоровья кишечника и всего организма. Включив их в свой рацион, можно улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и поддерживать бодрость каждый день.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

