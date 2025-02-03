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Этот фрукт очищает кишечник лучше лекарств — но его едят неправильно

2:49
Здоровье

Этот привычный и доступный каждому фрукт скрывает в себе настоящий кладезь пользы для организма. Яблоки не только помогают очистить кишечник, но и способствуют его здоровью, оказывая противовоспалительное действие и поддерживая баланс микрофлоры. Они защищают пищеварительную систему естественным образом, помогая организму работать без сбоев.

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Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
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Как яблоки воздействуют на кишечник

Толстая кишка — это важная часть пищеварительного тракта, отвечающая за всасывание воды и поддержание водного баланса в организме. Также здесь происходит переработка полезных веществ и выработка предшественников витаминов. Пектин, содержащийся в яблоках, действует как натуральный очиститель, удаляя токсины и поддерживая здоровье кишечной флоры.

Исследования показывают, что яблоки превосходят многие фрукты и овощи по своей пользе для пищеварительной системы. Регулярное употребление этого фрукта помогает облегчить воспалительные процессы в кишечнике, поддерживать баланс полезных бактерий и снижать риск возникновения различных заболеваний.

Полезные свойства яблок

  1. Противовоспалительное действие — пектин способствует защите слизистой кишечника, помогая при воспалительных заболеваниях.
  2. Поддержка кишечной микрофлоры — клетчатка питает полезные бактерии, что способствует улучшению пищеварения.
  3. Защита сердечно-сосудистой системы — яблоки снижают уровень вредного холестерина, предотвращая проблемы с сосудами.
  4. Снижение веса — благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки яблоки надолго сохраняют чувство сытости, помогая контролировать аппетит.
  5. Регуляция давления — калий, содержащийся в яблоках, способствует выведению излишков соли и поддерживает нормальный уровень артериального давления.

Какие продукты еще полезны для кишечника?

Помимо яблок, поддерживать здоровье кишечника помогают и другие продукты:

  • Овощи и фрукты, богатые клетчаткой: груши, морковь, шпинат, черника.
  • Цельнозерновые: овсянка, коричневый рис, хлеб из муки грубого помола.
  • Бобовые: нут, чечевица, фасоль.
  • Кисломолочные продукты: йогурт, кефир, помогающие поддерживать баланс микрофлоры.
  • Вода: без достаточного количества жидкости кишечник не сможет функционировать полноценно.

Яблоки — это не просто вкусный перекус, а настоящий суперфуд для здоровья кишечника и всего организма. Включив их в свой рацион, можно улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и поддерживать бодрость каждый день.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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