Этот ночной недуг увеличивает риск диабета: многие даже не подозревают об опасности

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — это не просто отдых, а ключ к здоровью. Он поддерживает работу сердца, помогает контролировать вес, укрепляет иммунитет и снижает уровень стресса. Но если человек регулярно спит меньше рекомендованных 7-9 часов, риски развития хронических заболеваний возрастают.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Как нехватка сна разрушает организм

Диабет 2 типа называют "тихим убийцей", поскольку его симптомы долго остаются незаметными. Однако ученые доказали, что недостаток сна напрямую влияет на уровень сахара в крови. Если человек спит меньше 6-7 часов, метаболизм глюкозы нарушается, а чувствительность к инсулину снижается. Кроме того, увеличивается уровень гормона голода грелина и снижается лептин — это приводит к усиленному аппетиту, перееданию и, как следствие, ожирению.

Опасность слишком долгого сна

Но и избыточный сон не менее опасен. Исследования показывают, что сон более 9 часов может повышать риск диабета 2 типа. Это может быть связано с малоподвижным образом жизни, депрессией и нарушением обмена веществ.

Влияние нерегулярного сна

Сбившийся график сна также негативно влияет на здоровье. Частые изменения режима нарушают циркадные ритмы, ухудшая чувствительность к инсулину.

"Это часто наблюдается у тех, кто работал посменно. Нерегулярный сон также может быть связан с нерегулярным питанием, что также может увеличить риск", — сообщает The Sun.

Поверхностный сон и его последствия

Плохой сон может быть вызван кофеином, алкоголем, поздними ужинами, использованием гаджетов перед сном или интенсивными нагрузками перед отходом ко сну.

"Все это может способствовать позднему засыпанию или рассеянному, беспокойному, неглубокому сну, которые связаны с развитием диабета", — отмечают эксперты.

Апноэ во сне — скрытая угроза

Обструктивное апноэ — это состояние, при котором дыхание периодически прерывается во время сна. Человек может не замечать этого, но партнер по сну часто слышит храп или внезапные паузы в дыхании. Апноэ приводит к поверхностному сну, утренней головной боли, дневной усталости и повышает риск диабета.

Что делать, чтобы снизить риски?

Для профилактики диабета важно не только правильно питаться, контролировать вес и быть активным, но и выработать здоровые привычки сна. Регулярный качественный сон — это один из главных факторов, влияющих на обмен веществ и общее самочувствие.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

