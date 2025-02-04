Музыка в ресторане тайно влияет на ваш выбор еды — вот почему классика делает блюда полезнее

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университетского колледжа Лондона сделали удивительное открытие: то, какую музыку слушает человек, влияет на его гастрономические предпочтения.

Фото: flickr.com by kkmarais, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рояль

Исследователи провели эксперимент, результаты которого опубликованы в Brain Topography. В нескольких залах одного ресторана звучала разная музыка, и учёные фиксировали, какие блюда заказывали посетители того или иного зала. Люди, которые ели под классическую музыку, выбирали более диетические блюда, а в тех залах, где звучали рок, джаз, рэп и другие энергичные мелодии, выбор посетителей падал на более жирную и калорийную пищу.

Уже давно известно, что классическая музыка обладает лечебным воздействием на различные органы. Теперь учёные поняли, что классическая музыка способна ещё и контролировать аппетит. Исследователи предполагают, что её неспешный ритм и мелодичное звучание успокаивают ту область мозга, которая подаёт сигналы о голоде.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

