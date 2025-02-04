Обычная прогулка на морозе может стать причиной воспаления: как защитить почки зимой

Зима — это период, когда человек особенно подвержен обострениям хронических заболеваний. В это время года нужно особенно внимательно относиться к почкам, однако просто застудить их невозможно, поскольку они расположены глубоко. Уролог Дмитрий Журавский рассказал изданию "Доктор Питер", каким образом холод воздействует на почки и как их защитить.
"Даже незначительное переохлаждение может привести к ослаблению иммунной защиты. Это делает человека более уязвимым к инфекциям и активирует рост патогенных бактерий, которые в том числе могут проникать в органы мочевыводящей системы. Первый удар часто приходится на мочевой пузырь. Далее инфекция может подняться к почкам", — объяснил врач.
Он дал рекомендации, что нужно делать, чтобы почки оставались здоровыми. Верхняя одежда должна быть очень тёплой, а под неё можно надевать несколько предметов гардероба и термобельё. Также важно следить, чтобы ноги оставались в тепле.
Несмотря на холода, не нужно отказываться от прогулок. Свежий воздух и ходьба пешком укрепляют иммунитет.
Не стоит забывать о питьевом режиме. Несмотря на то что зимой пить хочется не так часто, как летом, в любое время года организм нуждается в жидкости. Что касается еды, то важно добавлять в рацион достаточное количество овощей и фруктов.
Одна из самых главных рекомендаций врача — ни в коем случае не заниматься самолечением. Лучше сразу обратиться за профессиональной помощью, чтобы потом случай не оказался слишком запущенным.
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.
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