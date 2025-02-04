Запущенный случай и сложнейшая операция: как хирурги пересадили сразу два органа одному пациенту

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Московские врачи провели сложнейшую и редчайшую операцию — трансплантацию двух органов одному пациенту. Об этом рассказала РИА Новости Анастасия Ракова.

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Всё началось с того, что пациент обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в сердце, отёков, одышки и повышенной утомляемости. Его состояние было настолько запущенным, что врачи сошлись во мнении о необходимости трансплантации сердца, но это была не единственная проблема мужчины. Он также страдал почечной недостаточностью.

Сначала врачи провели трансплантацию сердца и установили оперируемому кардиостимулятор. Следом за этой операцией, проверив, что сердце нормально прижилось, они провели трансплантацию почки.

"В Институте Склифосовского мы проводим почти все виды трансплантаций органов: печени, почек, поджелудочной железы, лёгких, сердца и кишки. За всё время трансплантологи сделали там более 130 пересадок сердца и 2760 пересадок почек", — сообщила Ракова.

Она подчеркнула, что богатый опыт врачей позволил им спасти жизнь пациенту даже в таком критическом случае, какой был у него.

Уточнения

Трансплантация — в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

