8 правил хорошего сна

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несколько советов по борьбе с бессонницей.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Окружающая обстановка

Необходимо правильно проветрить спальню. Температура должна быть от 15 до 18°C и влажность от 40% до 60%. Не пейте на ночь кофе или чай, а также не ешьте высококалорийные блюда. В спальне должно быть максимально темно.

Избавьтесь от напряжения и стресса

Постарайтесь перед отходом ко сну найти момент, чтобы успокоиться. Помочь может глубокое дыхание, например, техника 4-7-8. Вдохните на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, а выдохните на 8 секунд. Этот метод помогает замедлить сердцебиение и успокоить нервную систему.

Выключите экран

Синий свет от гаджетов и телевизора блокирует выработку мелатонина — гормона сна. Идеальный вариант — отключить все гаджеты за час до сна.

Примите тёпую ванну с эфирными маслами

Горячая ванна поможет расслабить мышцы. Добавьте в воду несколько капель эфирных масел лаванды или ромашки, которые известны своим успокаивающим действием.

Придерживайтесь привычного режима

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже по выходным. Если не можете долго заснуть, встаньте, прогуляйтесь по квартире, почитайте книгу.

Тишина или белый шум?

Кто-то засыпает только в абсолютной тишине, а кто-то под белый шум или звуки природы. Тип звука зависит от ваших предпочтений.

Создайте ритуал сна

Придумайте какой-то ежедневный ритуал перед сном. Это может быть чистка зубов, принятие горячего душа или ванны, чтение книг.

Комфортная обстановка в спальне

Ваша спальня должна быть оазисом спокойствия и комфорта. Приобретите качественные кровати, матрасы и постельное белье. Повесьте плотные шторы. Уберите из комнаты телевизор и компьютер, пишет marianne.cz.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

