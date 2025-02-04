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Хотите прожить 100 лет? Тогда пересмотрите этот аспект своей жизни — именно он решающий

1:37
Здоровье

Большинство долгожители со всего мира придерживаются схожих "заповедей". Эта информация была представлена гериатром Ольгой Ткачевой.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Обитатели "голубых зон" — территорий с самым высоким уровнем продолжительности жизни — обладают похожими привычками. Учёные уверены, что именно в этом кроется секрет их долголетия. Как же достичь "трёхзначного" возраста?

Прежде всего, важна физическая активность. Умеренная подвижность в течение дня, будь то прогулки или садоводство, заряжает энергией и помогает справляться со стрессом. Кстати, именно умение управлять стрессом является вторым ключевым аспектом жизни долгожителей. Они используют различные техники — от спортивных занятий до медитации и молитвы.

У людей, доживающих до 100 лет, всегда есть цель в жизни. Это может быть хобби или забота о внуках и правнуках — главное, чтобы было увлечение, придающее вдохновение.

И, конечно, питание. По словам Ткачевой, жители "голубых зон" придерживаются "правила 80%".

"Правило 80% означает, что нужно прекратить есть, когда желудок наполнен на 80%", — объяснила Ольга Ткачева изданию "Доктор Питер".

Основу их рациона составляют растительные продукты: много овощей, фруктов, зелени, ягод, бобовых и цельнозерновых круп. Также видно, что большинство не злоупотребляют алкоголем, хотя полностью трезвыми их вряд ли можно назвать.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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