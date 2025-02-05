Дети перестанут врать сами: воспитательный метод, который работает без наказаний

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие родители однажды узнают, что их ребёнок врёт, но каждый взрослый реагирует на это по-разному. Некоторые начинают ругать и наказывать детей, что приводит к травмам у последних. Арт-терапевт Ирина Гордеева рассказала изданию "Доктор Питер", почему дети врут и как без наказаний отучить их от этого.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка

Ребёнок может врать по разным причинам, но все они сводятся к самозащите. Если ребёнок однажды совершил какой-либо проступок, а родители жёстко отругали его за это, естественно, он будет искать любой способ, чтобы избежать такой ситуации повторно. Также дети врут, когда им стыдно сказать правду.

Гордеева объяснила, что не нужно ругать ребёнка за его провинности. Она рекомендует следить за тем, чтобы отношения с сыном или дочерью были доверительными. Взрослые просто обязаны дать понять детям, что любой человек может ошибаться и в этом нет ничего страшного. Также можно спокойно поговорить о самой лжи, объяснить, что она часто портит отношения между людьми, и, конечно, нужно подавать собственный пример детям и никогда не врать.

Если ребёнок будет расти в спокойной и доброжелательной атмосфере, если он будет чувствовать, что его честность не приведёт к тому, что родители будут наказывать, ругать или даже просто стыдить его, в таком случае он будет открыт. Ему просто не понадобится врать.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

