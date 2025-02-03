Эти 10 продуктов предупредят развитие рака кишечника

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня нутрициология способна значительно повлиять на здоровье человека и предупредить развитие многих заболеваний. Британский диетолог Дженна Хоуп рассказала изданию Daily Mail, какие продукты помогут предотвратить развитие рака кишечника. Об этом пишет Газета.Ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на приёме у врача

В качестве рекордсменов по своим полезным свойствам для кишечника выступают следующие продукты: овсянка, чернослив и малина. В них содержится максимальное количество клетчатки и волокон, которые обеспечивают здоровье главного органа пищеварения.

Хоуп рассказала о результатах исследований, согласно которым каждый третий случай рака толстой кишки имеет связь с недостаточным употреблением клетчатки. Важно на ежедневной основе употреблять не менее 30 граммов полезных растительных волокон.

Так, в 100 граммах овсянки содержится около граммов клетчатки. В трех столовых горошка — 4,5 грамма полезного вещества, а в 20 ягодах малины — 5,4 грамма. Стограммовая горсть чернослива содержит почти 8 грамм клетчатки.

Также большое количество полезных растительных волокон можно получить, употребляя черную фасоль, семена чиа, миндаль, попкорн и авокадо. В сладком картофеле тоже много клетчатки.

Диетолог рекомендует включать овощи и зелень в каждый прием пищи. Тогда необходимая норма полезных веществ будет достигнута.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

