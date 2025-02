Сколько алкоголя убивает за один вечер: названы смертельные дозы

Врачи регулярно предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но многие по-прежнему недооценивают его опасность. Даже обычное застолье может обернуться серьёзными последствиями, если не знать меру.

Опасные дозы алкоголя

Существует усреднённый медицинский показатель летальной дозы этанола. Он составляет 7-8 граммов спирта на килограмм массы тела.

Это означает, что человек весом 64-65 кг подвергает себя смертельному риску, выпив 500 мл чистого этанола.

Эквиваленты этой дозы в привычных алкогольных напитках:

Водка — 1,2 литра.

Виски, ром, абсент — 1,1-1,2 литра.

Вино, шампанское — 4 литра.

Пиво — 12 литров.

Такие объёмы спиртного за один раз могут привести к летальному исходу.

Смертельный уровень алкоголя в крови

Концентрация алкоголя в крови измеряется в промилле. Медики считают смертельным уровень 4-6 промилле. При таком показателе организм уже не в состоянии справиться с интоксикацией, что может привести к остановке дыхания, отказу внутренних органов и гибели.

Вывод

Даже небольшое превышение нормы алкоголя способно нанести серьёзный вред здоровью. Важно знать свои границы и помнить, что спиртное в больших дозах не просто вредно, а смертельно опасно.

Уточнения

Этано́л (эти́ловый спирт, эти́лгидра́т, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — спирт), химическая формула в разных вариантах записи — C 2 H 6 O, {displaystyle {ce {C2H6O,}}} или C 2 H 5 OH, {displaystyle {ce {C2H5OH,}}} или CH 3 CH 2 OH {displaystyle {ce {CH3CH2OH}}} - органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.