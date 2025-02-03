Эта поза разрушает ваш позвоночник: как не следует спать

Выбирая положение для сна, стоит помнить, что оно может влиять на самочувствие утром. Некоторые позы способны спровоцировать боли в шее и спине.
Cамым вредным для здоровья считается сон на животе. В таком положении шея остаётся сильно повернутой в сторону на протяжении всей ночи, что создаёт нагрузку на позвоночник. В результате утром человек может испытывать дискомфорт и боль в области шеи, спины и поясницы.
Специалист также отметила, что сон на боку тоже может вызывать неприятные ощущения в спине и шее. Однако этого можно избежать, если:
Такое положение помогает снизить нагрузку на позвоночник и мышцы, делая сон более комфортным.
Тем, кто страдает от изжоги, врач рекомендует спать на спине или на левом боку. Эти позы предотвращают заброс содержимого желудка в пищевод, уменьшая неприятные ощущения.
При этом сон на правом боку, как отметила Пасрича, тоже имеет свои плюсы. Такое положение способствует ускоренному всасыванию лекарств, поскольку открывает кратчайший путь из желудка в тонкий кишечник.
Выбор позы для сна напрямую влияет на самочувствие утром. Чтобы избежать боли и дискомфорта, врачи рекомендуют учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости корректировать своё положение во сне.
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