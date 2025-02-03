Эта поза разрушает ваш позвоночник: как не следует спать

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбирая положение для сна, стоит помнить, что оно может влиять на самочувствие утром. Некоторые позы способны спровоцировать боли в шее и спине.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Чем опасен сон на животе

Cамым вредным для здоровья считается сон на животе. В таком положении шея остаётся сильно повернутой в сторону на протяжении всей ночи, что создаёт нагрузку на позвоночник. В результате утром человек может испытывать дискомфорт и боль в области шеи, спины и поясницы.

Как избежать боли при сне на боку

Специалист также отметила, что сон на боку тоже может вызывать неприятные ощущения в спине и шее. Однако этого можно избежать, если:

Немного согнуть ноги в коленях.

Разместить подушку между коленями.

Легко обнять себя рукой, на которой лежите.

Такое положение помогает снизить нагрузку на позвоночник и мышцы, делая сон более комфортным.

Оптимальная поза для сна при изжоге

Тем, кто страдает от изжоги, врач рекомендует спать на спине или на левом боку. Эти позы предотвращают заброс содержимого желудка в пищевод, уменьшая неприятные ощущения.

При этом сон на правом боку, как отметила Пасрича, тоже имеет свои плюсы. Такое положение способствует ускоренному всасыванию лекарств, поскольку открывает кратчайший путь из желудка в тонкий кишечник.

Итог

Выбор позы для сна напрямую влияет на самочувствие утром. Чтобы избежать боли и дискомфорта, врачи рекомендуют учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости корректировать своё положение во сне.