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Мужчинам и женщинам зимой требуется разное количество воды: вот сколько нужно пить, чтобы избежать обезвоживания

1:05
Здоровье

Обезвоживание чаще случается летом, когда люди теряют много жидкости вместе с потом, однако эта проблема может произойти и зимой, ведь тёплые батареи делают воздух в помещении слишком сухим. К тому же человек, не приучивший себя пить достаточное количество воды, может просто не заметить собственную жажду, а значит, не пьёт воду, когда это требуется, что тоже приводит к обезвоживанию как летом, так и зимой.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Как сообщает сайт "Доктор Питер", мужчинам и женщинам зимой требуется разное количество воды: мужчинам нужно пить десять стаканов в день, женщинам достаточно восьми стаканов, причём это не только вода в чистом виде: также засчитывается жидкость, которая поступает в организм с едой, например, с сочными фруктами или супами.

Зимнее обезвоживание можно определить по усталости, головокружениям, чрезмерной сухости кожи, губ и слизистой носа. Кроме того, у людей, которые в холодное время года пьют мало воды, слабее иммунитет.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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