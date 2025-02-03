Что произойдёт с организмом, если каждый день есть булочки?

Эксперты рассказали, что будет, если ежедневно употреблять сладкие булки.
Появление лишнего веса и нарушение обмена веществ
В булочках очень много быстрых углеводов, а ещё много калорий. В итоге от их постоянного употребления растёт вес, а это может привести к диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Проблемы с ЖКТ
Булочки пекут из рафинированной муки и их частое употребление приводит к дефициту клетчатки, появлению запоров и нарушению микрофлоры кишечника.
Повышенный холестерина
Обычно булочки выпекают с добавлением масла, сливок и других высококалорийных продуктов не всегда хорошего качества. Из-за этого в крови повышается уровень насыщенных жиров и "плохого" холестерина. В артериях образуются бляшки и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Изменения психики
Когда вы ежедневно употребляете булочки, у вас развивается эмоциональная зависимость от сахара. Настроение часто меняется и появляется нервозность, сообщает издание The Day.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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