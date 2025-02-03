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Что произойдёт с организмом, если каждый день есть булочки?

1:11
Здоровье

Эксперты рассказали, что будет, если ежедневно употреблять сладкие булки.

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Появление лишнего веса и нарушение обмена веществ

В булочках очень много быстрых углеводов, а ещё много калорий. В итоге от их постоянного употребления растёт вес, а это может привести к диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Проблемы с ЖКТ

Булочки пекут из рафинированной муки и их частое употребление приводит к дефициту клетчатки, появлению запоров и нарушению микрофлоры кишечника.

Повышенный холестерина

Обычно булочки выпекают с добавлением масла, сливок и других высококалорийных продуктов не всегда хорошего качества. Из-за этого в крови повышается уровень насыщенных жиров и "плохого" холестерина. В артериях образуются бляшки и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Изменения психики

Когда вы ежедневно употребляете булочки, у вас развивается эмоциональная зависимость от сахара. Настроение часто меняется и появляется нервозность, сообщает издание The Day.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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