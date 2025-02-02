Секрет долголетия известного инвестора Уоррена Баффета

Уоррен Баффет — инвестор и знаковая фигура в мире финансов, известен не только своими инвестиционными стратегиями, но также как любитель фаст-фуда.
Его пищевые привычки идут вразрез с советами диетологов по сохранению здоровья и долголетия.
Он начинает свой день с Coca-Cola и потребляет до 5 банок этого напитка в день. Кроме того, Баффет более пяти лет ест завтрак из McDonald's. При этом результаты его медицинских осмотров не выявляют каких-либо серьёзных отклонений в здоровье.
Однако Баффетт напоминает, что существуют и другие факторы долголетия — это сон и контроль стресса. Он ценит восьмичасовой ночной сон. Для него, хорошо спать — это приоритет и обеспечивает основу для эффективной работы, как в личной жизни, так и в профессиональной.
Кроме того, его страсть к работе вносит позитивный вклад в его психическое здоровье, пишет terra.com.
Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт (англ. Warren Edward Buffett [ˈbʌfɪt]; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов с состоянием на июнь 2024 год в 139 миллиардов долларов (Forbes).
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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