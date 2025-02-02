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Секрет долголетия известного инвестора Уоррена Баффета

1:00
Здоровье

Уоррен Баффет — инвестор и знаковая фигура в мире финансов, известен не только своими инвестиционными стратегиями, но также как любитель фаст-фуда.

Фастфуд
Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фастфуд

Его пищевые привычки идут вразрез с советами диетологов по сохранению здоровья и долголетия.

Он начинает свой день с Coca-Cola и потребляет до 5 банок этого напитка в день. Кроме того, Баффет более пяти лет ест завтрак из McDonald's. При этом результаты его медицинских осмотров не выявляют каких-либо серьёзных отклонений в здоровье.

Однако Баффетт напоминает, что существуют и другие факторы долголетия — это сон и контроль стресса. Он ценит восьмичасовой ночной сон. Для него, хорошо спать — это приоритет и обеспечивает основу для эффективной работы, как в личной жизни, так и в профессиональной.

Кроме того, его страсть к работе вносит позитивный вклад в его психическое здоровье, пишет terra.com.

Уточнения

Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт (англ. Warren Edward Buffett [ˈbʌfɪt]; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов с состоянием на июнь 2024 год в 139 миллиардов долларов (Forbes).

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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