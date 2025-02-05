Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение

Некоторые врачи, как бы странно это ни прозвучало, пренебрегают здоровьем своих пациентов. Они находят отговорки из серии "это всё от нервов", лишь бы не вникать в состояние больного, которому, возможно, требуется серьёзная помощь. Автор Telegram-канала "Записки врача" дал 4 совета, что можно делать в таких случаях.
Иногда помогает, если вы идёте в поликлинику с кем-нибудь из близких, кто мог бы подтвердить, что вы нуждаетесь в тщательном осмотре. Некоторые врачи проявляют сексизм по отношению к женщинам и не воспринимают всерьёз их жалобы. В таком случае на доктора может подействовать, если пациентка придёт с мужчиной, и неважно, кто он — муж, отец, брат или просто знакомый.
Не будет лишним записывать все свои симптомы и даже указывать время, когда вы ощутили боль в определённом органе, усталость, головокружение или другие неприятные явления, и как вы себя почувствовали, когда приняли то или иное лекарство. Можно использовать приложения в телефоне или умные часы, чтобы фиксировать это в электронном виде. Такой подход убедит врача в том, что вы настроены серьёзно.
Необходимо вести серьёзный диалог с врачом, задавать ему вопросы и не бояться просить о прохождении тестов, чтобы убедиться, что у вас нет заболевания, которое вы у себя подозреваете и которое исключает врач, однако если он по-прежнему против, значит, нужно привлечь его к ответственности.
Если вы захотите иметь доказательства халатного отношения врача к вашему здоровью, он может переменить тон разговора и отнесётся к вас с большим вниманием.
"Попросите своего врача документально подтвердить, что он решил не проводить дальнейшее обследование. Во-первых, к этому можно будет вернуться в дальнейшем, если всё-таки произойдёт ошибка. Во-вторых, это заставит специалиста подумать ещё раз, и, возможно, он всё-таки назначит дополнительные тесты", — говорится в публикации.
Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.
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