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Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение

2:15
Здоровье

Некоторые врачи, как бы странно это ни прозвучало, пренебрегают здоровьем своих пациентов. Они находят отговорки из серии "это всё от нервов", лишь бы не вникать в состояние больного, которому, возможно, требуется серьёзная помощь. Автор Telegram-канала "Записки врача" дал 4 совета, что можно делать в таких случаях.

Городская поликлиника
Фото: commons.wikimedia.org by ArtTrapeza, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Городская поликлиника

Возьмите кого-нибудь с собой

Иногда помогает, если вы идёте в поликлинику с кем-нибудь из близких, кто мог бы подтвердить, что вы нуждаетесь в тщательном осмотре. Некоторые врачи проявляют сексизм по отношению к женщинам и не воспринимают всерьёз их жалобы. В таком случае на доктора может подействовать, если пациентка придёт с мужчиной, и неважно, кто он — муж, отец, брат или просто знакомый.

Фиксируйте всё, что с вами происходит

Не будет лишним записывать все свои симптомы и даже указывать время, когда вы ощутили боль в определённом органе, усталость, головокружение или другие неприятные явления, и как вы себя почувствовали, когда приняли то или иное лекарство. Можно использовать приложения в телефоне или умные часы, чтобы фиксировать это в электронном виде. Такой подход убедит врача в том, что вы настроены серьёзно.

Не просто слушайте врача, но и принимайте участие в диалоге

Необходимо вести серьёзный диалог с врачом, задавать ему вопросы и не бояться просить о прохождении тестов, чтобы убедиться, что у вас нет заболевания, которое вы у себя подозреваете и которое исключает врач, однако если он по-прежнему против, значит, нужно привлечь его к ответственности.

Попросите документ об отказе врача выполнять свою работу

Если вы захотите иметь доказательства халатного отношения врача к вашему здоровью, он может переменить тон разговора и отнесётся к вас с большим вниманием.

"Попросите своего врача документально подтвердить, что он решил не проводить дальнейшее обследование. Во-первых, к этому можно будет вернуться в дальнейшем, если всё-таки произойдёт ошибка. Во-вторых, это заставит специалиста подумать ещё раз, и, возможно, он всё-таки назначит дополнительные тесты", — говорится в публикации.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь — «заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник», от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor — «учитель», от docēre — «учить») — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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