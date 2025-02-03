Как древний плод помогает худеть, омолаживает кожу и укрепляет сердце

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если один плод способен улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и даже замедлить старение? Инжир — не просто фрукт, ягода или овощ, а настоящий дар природы, которым люди наслаждаются уже тысячи лет.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ инжир

Этот удивительный продукт известен под разными названиями: фиговое дерево, смоковница, Ficus carica. В русском языке слово "инжир" имеет восточные корни и связано с персидским "ангир", а европейские наименования ведут происхождение от латинского "ficus". Инжир выращивали ещё в Древнем Египте, Греции и Риме, где его ценили за пользу для здоровья и силу, которую он придавал гладиаторам и атлетам.

Чем полезен инжир

Этот плод — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов:

Витамины: A, C, группы B, K;

A, C, группы B, K; Минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, цинк;

калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, цинк; Антиоксиданты: полифенолы, флавоноиды, которые замедляют старение;

полифенолы, флавоноиды, которые замедляют старение; Клетчатка: улучшает пищеварение и выводит токсины;

улучшает пищеварение и выводит токсины; Органические кислоты: поддерживают обмен веществ и иммунитет.

Инжир оказывает комплексное воздействие на организм: улучшает пищеварение, помогает нормализовать давление, укрепляет сосуды, снижает уровень холестерина и повышает общий тонус.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на множество плюсов, инжир подходит не всем. Он противопоказан при:

диабете (из-за высокого содержания сахара)

заболеваниях поджелудочной железы и гастрите с повышенной кислотностью

склонности к мочекаменной болезни (из-за щавелевой кислоты)

ожирении (из-за высокой калорийности, особенно в сушеном виде)

Сколько инжира можно съедать в день

Оптимальная норма для здорового человека — 3-5 свежих или 2-3 сушеных плода. Важно помнить, что сушеный инжир содержит больше сахара и калорий, поэтому его лучше употреблять умеренно.

Как сочетать инжир с другими продуктами

Этот универсальный плод может быть отличным дополнением к разным блюдам:

с орехами и медом — идеальный перекус

с кисломолочными продуктами (йогурт, творог) — легкий завтрак

с мясом (особенно с птицей) — изысканное сочетание сладкого и соленого

в салатах с сырыми овощами — пикантный акцент

Инжир в косметике и медицине

Этот плод активно используется в бьюти-индустрии. Исследования 2021 года показали, что экстракт инжира обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами. Кремы, маски и сыворотки с его экстрактами увлажняют кожу, снимают воспаления и предотвращают появление морщин. В парфюмерии инжирный аромат создаёт атмосферу уюта и расслабления, помогая бороться со стрессом.

Кроме того, инжир активно изучается в рамках антиоксидантной терапии: его компоненты могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже предотвращать развитие рака.

Инжир — не просто вкусный и полезный плод, а настоящий эликсир здоровья и молодости. Он помогает поддерживать активный образ жизни, заботиться о коже и укреплять иммунитет. Главное — употреблять его в меру, учитывая возможные противопоказания.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

