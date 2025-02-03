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Тренд из TikTok, который может навредить вашему желудку: вся правда о чиа-воде

4:12
Здоровье

Когда-то забытые, а теперь модный суперфуд — семена чиа завоевали мир здорового питания. Их добавляют в смузи, каши, йогурты, а фанаты ЗОЖ приписывают им почти чудесные свойства. Но действительно ли эти семена — панацея, или это лишь удачный маркетинговый ход? Давайте разбираться!

семена чиа
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
семена чиа

Исторический путь: от древних цивилизаций до наших дней

Родиной чиа считается Центральная и Южная Америка, где их активно использовали ацтеки и майя. Они верили, что эти семена дают силу и выносливость. Название "чиа" на языке майя как раз означает "сила".

С приходом испанских завоевателей чиа оказались забыты. Лишь в конце XX века ученые вновь заинтересовались их составом. Уже в 2000-х семена чиа вернулись в рацион миллионов людей по всему миру. Сегодня их используют не только в кулинарии, но и в диетологии и даже косметологии.

Чем полезны семена чиа

Эти крошечные зернышки впечатляют составом:

  • Омега-3 жирные кислоты — важны для сердца, мозга и сосудов. Чиа даже превосходят рыбу по содержанию этих полезных жиров.
  • Клетчатка — около 34% семян составляют пищевые волокна, улучшающие пищеварение и помогающие контролировать уровень сахара в крови.
  • Антиоксиданты — защищают клетки от старения и снижают вред от свободных радикалов.
  • Белок — примерно 15-20% состава. Отличный вариант для веганов, а также замена яиц в выпечке (достаточно размочить семена в воде).
  • Минералы — кальций, магний, калий, цинк и железо укрепляют кости и поддерживают мышцы в тонусе.

Как правильно употреблять чиа

  • Замачивание. Чтобы семена лучше усваивались, их нужно залить водой, молоком или растительным напитком на 10-20 минут.
  • Добавление в каши. Отлично сочетаются с овсянкой, гречкой и рисом.
  • Смузи и коктейли. Смесь фруктов, йогурта и чиа — вкусный и полезный вариант для перекуса.
  • Чиа-пудинг. Один из самых популярных рецептов: семена заливают растительным молоком и оставляют на ночь. Утром можно добавить орехи и фрукты.
  • Выпечка. Размоченные семена заменяют яйца — идеальное решение для веганской кухни.

Кому полезны, а кому стоит быть осторожнее

  • Семена чиа помогают контролировать аппетит и способствуют снижению веса.
  • Кальций и магний в составе полезны для костей, что особенно важно для беременных женщин.
  • Омега-3 и антиоксиданты поддерживают здоровье сердца.

Однако не всем стоит увлекаться этим суперфудом:

  • Гипотоникам — семена могут понижать давление.
  • Людям с чувствительным ЖКТ — избыток клетчатки может вызвать вздутие живота.

Рекомендованная суточная норма — 1-2 столовые ложки (15-30 граммов).

Чиа и спорт: союзник для активных людей

Семена чиа — отличный источник энергии для спортсменов. Они обеспечивают медленное высвобождение углеводов, а благодаря способности впитывать влагу в 12 раз больше своего веса помогают сохранять водный баланс во время тренировок. Белки и минералы способствуют быстрому восстановлению мышц. Попробуйте добавить чиа в коктейли перед или после занятий спортом.

Остерегайтесь модных трендов

В TikTok популярны рецепты с семенами чиа, но не все из них полезны. Например, "чиа-вода" (большое количество семян, разбавленных в воде) может вызвать дискомфорт при употреблении без предварительного замачивания. В редких случаях сухие семена могут впитать влагу прямо в желудке, что чревато проблемами с пищеварением.

Чтобы избежать неприятных последствий, придерживайтесь меры и не превышайте суточную норму.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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