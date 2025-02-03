Розмариновый чай: спасение от вздутия и изжоги польза, о которой мало кто знает

Розмариновый чай — это не просто ароматный напиток, а настоящий природный эликсир. Он помогает при вздутии живота, изжоге и способствует улучшению памяти и кровообращения. Благодаря антиоксидантным и стимулирующим свойствам, розмарин поддерживает когнитивные функции, делая ум более ясным.
Врач и научный сотрудник Национального университета Уанта (Перу) Хуан Киспе Родригес, отмечает, что розмарин обладает выраженным мочегонным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Его биологически активные компоненты — флавоноиды, терпены и фенольные кислоты — делают его полезным как в гастрономии, так и в медицине.
Чай из розмарина помогает укрепить кровеносную систему, улучшает пищеварение и снижает воспаления. Кроме того, он полезен для здоровья кожи, стимулирует рост волос и может облегчить симптомы артрита и ревматизма.
Регулярное употребление этого чая в течение десяти дней способствует увеличению уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, который играет ключевую роль в росте и выживании нервных клеток. Это напрямую связано с улучшением памяти и способностью к обучению.
Кроме того, листья розмарина богаты дубильными веществами и витамином C, что делает его отличным средством для поддержания здоровья мозга.
Чай с розмарином имеет характерный, легко узнаваемый вкус:
Этот чай идеален как для утреннего пробуждения, так и для вечернего расслабления. Попробуйте его сами и ощутите природную силу розмарина!
Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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