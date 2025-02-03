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Розмариновый чай: спасение от вздутия и изжоги польза, о которой мало кто знает

2:22
Здоровье

Розмариновый чай — это не просто ароматный напиток, а настоящий природный эликсир. Он помогает при вздутии живота, изжоге и способствует улучшению памяти и кровообращения. Благодаря антиоксидантным и стимулирующим свойствам, розмарин поддерживает когнитивные функции, делая ум более ясным.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Margalob, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розмарин

Этот чай богат ценными питательными веществами:

  • ниацином
  • фолатом
  • тиамином
  • пантотеновой кислотой
  • рибофлавином
  • а также рядом фитохимических соединений

Мнение экспертов

Врач и научный сотрудник Национального университета Уанта (Перу) Хуан Киспе Родригес, отмечает, что розмарин обладает выраженным мочегонным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Его биологически активные компоненты — флавоноиды, терпены и фенольные кислоты — делают его полезным как в гастрономии, так и в медицине.

Чай из розмарина помогает укрепить кровеносную систему, улучшает пищеварение и снижает воспаления. Кроме того, он полезен для здоровья кожи, стимулирует рост волос и может облегчить симптомы артрита и ревматизма.

Что происходит, если пить розмариновый чай 10 дней подряд

Регулярное употребление этого чая в течение десяти дней способствует увеличению уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, который играет ключевую роль в росте и выживании нервных клеток. Это напрямую связано с улучшением памяти и способностью к обучению.

Кроме того, листья розмарина богаты дубильными веществами и витамином C, что делает его отличным средством для поддержания здоровья мозга.

Вкус и аромат розмаринового чая

Чай с розмарином имеет характерный, легко узнаваемый вкус:

  • насыщенный травянистый оттенок с бодрящим эффектом
  • мягкая, но приятная горчинка
  • свежий аромат, напоминающий сочетание эвкалипта, лимона и сосновых иголок
  • легкие цитрусовые нотки при сочетании с лимоном или апельсином

Этот чай идеален как для утреннего пробуждения, так и для вечернего расслабления. Попробуйте его сами и ощутите природную силу розмарина!

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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