Розмариновый чай: спасение от вздутия и изжоги польза, о которой мало кто знает

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Розмариновый чай — это не просто ароматный напиток, а настоящий природный эликсир. Он помогает при вздутии живота, изжоге и способствует улучшению памяти и кровообращения. Благодаря антиоксидантным и стимулирующим свойствам, розмарин поддерживает когнитивные функции, делая ум более ясным.

Фото: commons.wikimedia.org by Margalob, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розмарин

Этот чай богат ценными питательными веществами:

ниацином

фолатом

тиамином

пантотеновой кислотой

рибофлавином

а также рядом фитохимических соединений

Мнение экспертов

Врач и научный сотрудник Национального университета Уанта (Перу) Хуан Киспе Родригес, отмечает, что розмарин обладает выраженным мочегонным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Его биологически активные компоненты — флавоноиды, терпены и фенольные кислоты — делают его полезным как в гастрономии, так и в медицине.

Чай из розмарина помогает укрепить кровеносную систему, улучшает пищеварение и снижает воспаления. Кроме того, он полезен для здоровья кожи, стимулирует рост волос и может облегчить симптомы артрита и ревматизма.

Что происходит, если пить розмариновый чай 10 дней подряд

Регулярное употребление этого чая в течение десяти дней способствует увеличению уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, который играет ключевую роль в росте и выживании нервных клеток. Это напрямую связано с улучшением памяти и способностью к обучению.

Кроме того, листья розмарина богаты дубильными веществами и витамином C, что делает его отличным средством для поддержания здоровья мозга.

Вкус и аромат розмаринового чая

Чай с розмарином имеет характерный, легко узнаваемый вкус:

насыщенный травянистый оттенок с бодрящим эффектом

мягкая, но приятная горчинка

свежий аромат, напоминающий сочетание эвкалипта, лимона и сосновых иголок

легкие цитрусовые нотки при сочетании с лимоном или апельсином

Этот чай идеален как для утреннего пробуждения, так и для вечернего расслабления. Попробуйте его сами и ощутите природную силу розмарина!

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

