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Ни грамма краба: что скрывают популярные крабовые палочки

2:01
Здоровье

Крабовые палочки давно заняли место в холодильниках многих людей, но задумывались ли вы, из чего они на самом деле состоят? Несмотря на своё название, настоящего крабового мяса в них нет. Основной компонент — сурими, то есть переработанный рыбный фарш, который подвергается множественным этапам обработки. В результате из него исчезает большая часть полезных веществ.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Химические добавки, о которых нужно знать

Чтобы улучшить вкус, цвет и текстуру, производители вводят в состав крабовых палочек различные химические компоненты. Среди них:

  • Усилители вкуса (глутамат натрия) — могут вызывать привыкание и негативно влиять на нервную систему.
  • Красители (Е171, Е160) — некоторые исследования связывают их с возможными канцерогенными свойствами.
  • Стабилизаторы и консерванты — продлевают срок хранения, но могут оказать неблагоприятное воздействие на печень и пищеварительную систему.

Скрытые угрозы для здоровья

Кроме искусственных добавок, в крабовых палочках содержится высокая концентрация соли и сахара:

  • Избыток соли способен провоцировать повышение артериального давления и появление отёков.
  • Скрытый сахар способствует набору лишнего веса и увеличивает риск развития диабета.

Опасность неправильного хранения

Из-за большого количества обработок и искусственных компонентов крабовые палочки легко становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Неправильное хранение или покупка продукта сомнительного качества может привести к серьёзному пищевому отравлению.

Стоит ли включать их в рацион

Крабовые палочки — доступный и удобный продукт, но их состав заставляет задуматься. Если вы стремитесь к здоровому питанию, лучше отдавать предпочтение натуральным морепродуктам, богатым белком и полезными микроэлементами.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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