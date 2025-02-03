Ни грамма краба: что скрывают популярные крабовые палочки

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крабовые палочки давно заняли место в холодильниках многих людей, но задумывались ли вы, из чего они на самом деле состоят? Несмотря на своё название, настоящего крабового мяса в них нет. Основной компонент — сурими, то есть переработанный рыбный фарш, который подвергается множественным этапам обработки. В результате из него исчезает большая часть полезных веществ.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Химические добавки, о которых нужно знать

Чтобы улучшить вкус, цвет и текстуру, производители вводят в состав крабовых палочек различные химические компоненты. Среди них:

Усилители вкуса (глутамат натрия) — могут вызывать привыкание и негативно влиять на нервную систему.

— могут вызывать привыкание и негативно влиять на нервную систему. Красители (Е171, Е160) — некоторые исследования связывают их с возможными канцерогенными свойствами.

— некоторые исследования связывают их с возможными канцерогенными свойствами. Стабилизаторы и консерванты — продлевают срок хранения, но могут оказать неблагоприятное воздействие на печень и пищеварительную систему.

Скрытые угрозы для здоровья

Кроме искусственных добавок, в крабовых палочках содержится высокая концентрация соли и сахара:

Избыток соли способен провоцировать повышение артериального давления и появление отёков.

Скрытый сахар способствует набору лишнего веса и увеличивает риск развития диабета.

Опасность неправильного хранения

Из-за большого количества обработок и искусственных компонентов крабовые палочки легко становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Неправильное хранение или покупка продукта сомнительного качества может привести к серьёзному пищевому отравлению.

Стоит ли включать их в рацион

Крабовые палочки — доступный и удобный продукт, но их состав заставляет задуматься. Если вы стремитесь к здоровому питанию, лучше отдавать предпочтение натуральным морепродуктам, богатым белком и полезными микроэлементами.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

