Ни грамма краба: что скрывают популярные крабовые палочки

Крабовые палочки давно заняли место в холодильниках многих людей, но задумывались ли вы, из чего они на самом деле состоят? Несмотря на своё название, настоящего крабового мяса в них нет. Основной компонент — сурими, то есть переработанный рыбный фарш, который подвергается множественным этапам обработки. В результате из него исчезает большая часть полезных веществ.
Чтобы улучшить вкус, цвет и текстуру, производители вводят в состав крабовых палочек различные химические компоненты. Среди них:
Кроме искусственных добавок, в крабовых палочках содержится высокая концентрация соли и сахара:
Из-за большого количества обработок и искусственных компонентов крабовые палочки легко становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Неправильное хранение или покупка продукта сомнительного качества может привести к серьёзному пищевому отравлению.
Крабовые палочки — доступный и удобный продукт, но их состав заставляет задуматься. Если вы стремитесь к здоровому питанию, лучше отдавать предпочтение натуральным морепродуктам, богатым белком и полезными микроэлементами.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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