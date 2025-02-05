Этот популярный, но странный способ борьбы с бессонницей сделает засыпание ещё более тяжёлым

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые столкнулись с бессонницей, реагируют на неё по-разному: одни начинают считать овец, другие пьют снотворное, а третьи прибегают к более экстремальным и странным способам борьбы с этой проблемой, например, заклеивают рот пластырем. Такой метод набирает всё большую популярность в соцсетях, однако он не только бесполезный, но и вредный для здоровья, сообщает "Лента.ру".

Фото: unsplash.com by Nattu Adnan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночной город

Заклеивание рта пластырем вредно для людей, у которых затруднено дыхание носом. Если такие люди не могут открыть рот, сон станет беспокойным, а ночные пробуждения превращаются в неизбежность. Кроме того, слишком сильный контроль над своим организмом приводит к тому, что человек не может расслабиться, что тоже несовместимо с лёгким засыпанием.

"Слишком усердное стремление к здоровому сну вызывает обратный эффект, особенно у людей, которым трудно засыпать. Нельзя стиснуть зубы и заставить себя уснуть. Чтобы спать, наш мозг должен чувствовать безопасность, а не то, что время отхода ко сну — это начало гонки", — уверена психолог Венди Троксель.

Чтобы облегчить процесс засыпания, рекомендуется наладить режим питания, есть полезные продукты, больше двигаться, проветривать помещение и за пару часов до сна откладывать все гаджеты в сторону.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

