Грызёте ногти? Вам срочно нужно узнать эти опасные последствия

Если вам кажется, что привычка грызть ногти безобидна, стоит задуматься ещё раз. Помимо неэстетичного внешнего вида рук, это может привести к серьёзным медицинским последствиям. Повреждение тканей вокруг ногтевого ложа, занесение инфекции и даже деформация ногтевой пластины — лишь часть возможных проблем. К счастью, есть несколько эффективных способов избавиться от этой привычки.
Первый шаг — понять, в каких ситуациях вы начинаете грызть ногти. Чаще всего это происходит во время стресса, скуки или тревожности. Как только руки тянутся ко рту, зафиксируйте момент. Вместо того чтобы поддаваться привычке, попробуйте:
Иногда осознание момента играет ключевую роль в борьбе с привычкой. Наденьте браслет или кольцо, которое будет привлекать внимание, напоминая, что пора остановиться.
Женщинам может помочь эстетическая мотивация — наращивание или укрепление ногтей гелем. Грызть искусственные ногти сложно, а красивый маникюр жалко портить.
Некоторым людям помогает перекатывание в руках мелких предметов — камешков, бусин, монет. Это создаёт ощущение занятости, снижая желание подносить руки ко рту.
Если проблема зашла слишком далеко и привычка негативно сказывается на качестве жизни, стоит проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях назначают медикаментозное лечение, особенно если онихофагия связана с тревожными расстройствами.
Избавление от привычки грызть ногти требует осознанности и терпения. Главное — найти способ, который будет работать именно для вас.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.