Грызёте ногти? Вам срочно нужно узнать эти опасные последствия

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам кажется, что привычка грызть ногти безобидна, стоит задуматься ещё раз. Помимо неэстетичного внешнего вида рук, это может привести к серьёзным медицинским последствиям. Повреждение тканей вокруг ногтевого ложа, занесение инфекции и даже деформация ногтевой пластины — лишь часть возможных проблем. К счастью, есть несколько эффективных способов избавиться от этой привычки.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Мужские руки

1. Определите триггеры и найдите альтернативу

Первый шаг — понять, в каких ситуациях вы начинаете грызть ногти. Чаще всего это происходит во время стресса, скуки или тревожности. Как только руки тянутся ко рту, зафиксируйте момент. Вместо того чтобы поддаваться привычке, попробуйте:

Сжимать антистрессовый мячик

Складывать руки в замок

Использовать чётки или другие небольшие предметы для манипуляции в руках

2. Используйте визуальные напоминания

Иногда осознание момента играет ключевую роль в борьбе с привычкой. Наденьте браслет или кольцо, которое будет привлекать внимание, напоминая, что пора остановиться.

3. Сделайте маникюр

Женщинам может помочь эстетическая мотивация — наращивание или укрепление ногтей гелем. Грызть искусственные ногти сложно, а красивый маникюр жалко портить.

4. Найдите альтернативную тактильную привычку

Некоторым людям помогает перекатывание в руках мелких предметов — камешков, бусин, монет. Это создаёт ощущение занятости, снижая желание подносить руки ко рту.

5. Обратитесь за помощью, если привычка мешает жить

Если проблема зашла слишком далеко и привычка негативно сказывается на качестве жизни, стоит проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях назначают медикаментозное лечение, особенно если онихофагия связана с тревожными расстройствами.

Избавление от привычки грызть ногти требует осознанности и терпения. Главное — найти способ, который будет работать именно для вас.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

