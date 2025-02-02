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Названы 3 ключевых витамина, которые продлевают молодость после 40

1:58
Здоровье

После 40 лет организму требуются особые нутриенты, поддерживающие иммунитет, замедляющие процессы старения и защищающие от серьёзных заболеваний.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Витамин D3 — ключ к молодости и крепкому здоровью

Этот витамин играет важнейшую роль в организме:

  • Регулирует артериальное давление
  • Укрепляет иммунитет
  • Профилактирует онкологические заболевания
  • Способствует усвоению кальция, предотвращая остеопороз

Без достаточного уровня витамина D3 кальций плохо усваивается, а это значит, что кости теряют прочность, а риск переломов значительно возрастает.

Витамин С — защита от старения и стресса

Этот мощный антиоксидант необходим для:

  • Борьбы со свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение
  • Улучшения углеводного обмена
  • Контроля уровня глюкозы и веса

Регулярный приём витамина С помогает организму справляться с возрастными изменениями и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин Е — эластичность сосудов и гормональный баланс

Витамин Е — ещё один антиоксидант, который замедляет окислительные процессы, защищает клетки от разрушения и укрепляет иммунную систему. Он:

  • Делает сосуды эластичными
  • Предотвращает образование холестериновых бляшек
  • Участвует в синтезе половых гормонов, влияющих на процессы старения

Дополнительные нутриенты, которые стоит включить в рацион

Специалист также рекомендует людям старше 40 лет дополнительно принимать:

  • Коллаген — для поддержания здоровья суставов и кожи
  • Омегу-3 — для улучшения работы сердца и мозга
  • Магний — для снижения стресса и нормализации работы нервной системы

Поддержка организма с помощью правильных витаминов и минералов поможет сохранить молодость, энергию и хорошее самочувствие на долгие годы.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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