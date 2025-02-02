Названы 3 ключевых витамина, которые продлевают молодость после 40

После 40 лет организму требуются особые нутриенты, поддерживающие иммунитет, замедляющие процессы старения и защищающие от серьёзных заболеваний.
Этот витамин играет важнейшую роль в организме:
Без достаточного уровня витамина D3 кальций плохо усваивается, а это значит, что кости теряют прочность, а риск переломов значительно возрастает.
Этот мощный антиоксидант необходим для:
Регулярный приём витамина С помогает организму справляться с возрастными изменениями и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин Е — ещё один антиоксидант, который замедляет окислительные процессы, защищает клетки от разрушения и укрепляет иммунную систему. Он:
Специалист также рекомендует людям старше 40 лет дополнительно принимать:
Поддержка организма с помощью правильных витаминов и минералов поможет сохранить молодость, энергию и хорошее самочувствие на долгие годы.
Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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