Любите орехи? Тогда вам стоит знать, кому они могут принести больше вреда, чем пользы

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи богаты витаминами и микроэлементами, они укрепляют здоровье, однако это достаточно тяжёлая пища, которая может принести некоторым людям больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

"Употреблять орехи стоит с осторожностью людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздражённого кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить", — сказала врач.

В орехах содержится фитиновая кислота, которая препятствует усвоению полезных веществ. При вымачивании это вещество уходит из орехов, уточнила Сухорукова. Также она предостерегла от увлечения кедровыми орехами людей, страдающих расстройствами кишечника и кожными заболеваниями.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

